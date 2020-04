Poste desaba na Ladeira da Preguiça e deixa moradores sem energia elétrica

As chuvas que atingiram Salvador durante a madrugada e manhã desta segunda-feira (20) fizeram um estrago na Ladeira da Preguiça, na Cidade Baixa. Por volta das 9h, um poste desabou e abriu uma cratera na rua, deixando moradores da ladeira sem energia elétrica e obrigando famílias a deixarem um prédio que foi parcialmente atingido.

Segundo relatos de moradores, uma obra realizada pela prefeitura estava sendo feita em volta do poste e, por conta da água da chuva que escorreu no local, o solo cedeu, causando a queda do equipamento de iluminação.

“Eu estava em casa com minha esposa e acordamos com chuva, e vimos o pessoal da prefeitura fazendo uma obra no local”, contou Gabriel Silva, 54, presidente do Centro Cultural Que Ladeira É Essa, que mora bem em frente ao local do acidente. No momento da queda do poste, Gabriel lembra que houve um “estrondo muito forte”: “Achamos inclusive que que era um prédio desabando”, completou.

A prefeitura informou que desde o dia 16 de março a Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) faz uma obra de recuperação de drenagem de uma galeria que está localizada na Ladeira da Preguiça. É uma construção antiga, do século XVI, e que está em funcionamento até hoje. A Seman informou que o buraco da recuperação já estava quase fechado, mas a água inundou o espaço e o solo entrou em erosão.

Equipes da Seman e da Coelba estão no local para erguer o poste (Foto: Arisson Marinho / CORREIO)

Uma equipe da Coelba foi acionada e enviou técnicos para o local, que desligaram a energia elétrica na região para evitar um curto. Suzany Varela, 29, que também é uma das representantes do Que Ladeira É Essa, contou que a Companhia orientou a saída dos moradores do prédio até que a situação fosse normalizada, e que, às 14h, a energia foi restabelecida nas moradias que não eram muito próximas ao local da ocorrência. Suzany lembra que, no momento do desabamento, uma equipe trabalhava no local, mesmo debaixo da chuva - que não era muito forte.

O motorista Ivon Santana, de 48 anos, conta que o bairro sofre quando chove. “Isso é recorrente aqui, sempre que dá uma chuva forte o buraco reaparece, e desta vez foi com bastante intensidade”, concluiu ele, que acordou com os gritos dos vizinhos depois da queda do poste.

Até as 14h30 desta segunda (20), o poste não havia sido erguido e as casas próximas seguiam sem energia, e equipes da Coelba e da Seman estavam no local para solucionar a ocorrência.

Estragos

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o órgão recebeu 186 solicitações até às 17h desta segunda-feira (20). Foram 63 deslizamentos de terra, 31 avaliações de imóvel alagado, 22 ameaças de deslizamento, 18 ameaças de desabamento, 11 árvores ameaçando cair, 10 alagamentos de imóvel, oito desabamentos de muro, oito infiltrações, seis avaliações de área, duas orientações técnicas, duas ameaças de desabamento de muro, dois desabamentos parcial, uma árvore caída, um destelhamento e uma pista rompida.Em caso de qualquer demanda deste tipo, é possível acionar a Codesal pelo telefone gratuito 199.

Ainda de acordo com o órgão, o bairro onde mais choveu nas últimas 24h foi o Retiro, acom acúmulo de 116 milímetros de acúmulo de água da chuva, seguido de Liberdade (105 mm) e Pituba (104,5 mm). A previsão para esta terça-feira (21) é semelhante à feita para segunda: sol com muitas nuvens durante o dia, períodos com tempo nublado, com chuva a qualquer hora. A temperatura varia de 24ºC até 29ºC.