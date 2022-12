Poste pega fogo na Graça e ruas do bairro têm queda de energia

Um barulho de explosão seguido de um incêndio em um poste no bairro da Graça, em Salvador, assustou moradores na tarde desta terça-feira (13).

A explosão, que aconteceu na avenida Euclydes da Cunha, ocasionou uma queda de energia em ruas do bairro. A situação já está normalizada no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo foi debelado pela guarnição e não houve vítimas.

A Coelba informou que as chamas foram iniciadas em fios de telefonia e internet e afetaram a rede elétrica. As equipes normalizaram as 10 unidades consumidoras afetadas por volta das 16h.