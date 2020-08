Posto de coleta da Hemoba é aberto no Salvador Shopping

Um posto de coleta de sangue da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) será aberto no Salvador Shopping para atender demanda espontânea a partir desta segunda-feira (3). A unidade vai funcionar na praça de serviços do G1. Os cadastros para doação começam às 12h e vão até às 19h, de segunda a sábado, seguindo os protocolos de segurança estabelecidos pelo Salvador Shopping e pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur).

Segundo a Hemoba, a ação é parte do plano de coleta itinerante durante a pandemia para evitar a escassez dos estoques de sangue e manterá como medida de segurança a protocolos como a medição de temperatura dos candidatos, que deve ser de no máximo 37 graus, disponibilização de álcool em gel e acesso de apenas 8 pessoas por vez, para evitar aglomerações.

Posto vai funcionar no G1 do Salvador Shopping (Foto: Divulgação)

A expectativa da unidade é ter um posto fixo de coleta no centro comercial após a pandemia, por ser um espaço de bastante fluxo e pela facilidade do acesso. A Hemoba explicou que a escolha do Salvador Shopping tem relação com a grande procura pelo serviço na região e com a parceria da Fundação com o grupo JCPM, que já chega há 10 anos.

Estoque

No momento, os estoques de sangue em níveis mais críticos são para os tipos O+, O- e B-. Conforme dado da instituição, no segundo trimestre a necessidade de isolamento social produziu queda na produção das bolsas e gerou uma baixa percentual de 26,51% das bolsas e 28,19% dos candidatos à doação em relação ao mesmo período de 2019.

Recomendações

Para doar sangue, o voluntário deve estar em boas condições de saúde, sem sintomas virais, pesar mais de 50 quilos, estar bem alimentado e ter entre 16 e 69 anos de idade. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados de um responsável legal, e apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional.