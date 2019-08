Posto de saúde no Bom Juá é fechado após vazamento de gás

Um vazamento de gás levou a Unidade de Saúde da Família de Bom Juá a suspender o atendimento. O problema começou no final da manhã de quinta-feira (22). De acordo com informações da Secretaria Municipal da Saúde de Salvador, a equipe de engenharia já identificou as causas externas que geraram o vazamento de gás metano pela rede de esgoto da USF e finalizou na manhã desta sexta-feira (23) os reparos para solucionar o vazamento.

"Profissionais realizam no momento a limpeza da unidade para retomada dos atendimentos na próxima segunda-feira (26). Durante a suspensão temporária do funcionamento do posto, a comunidade seguiu sendo assistida no 18º Centro de Saúde Pericles Laranjeiras, na Fazenda Grande do Retiro", informa a nota da SMS.

A unidade oferece atendimentos básicos como consultas médicas e odontológicas, vacinação, farmácias. De acordo com informações da SMS, na unidade são realizados, em média, 300 atendimentos por dia. Todos os procedimentos que deixaram de ser realizados durante o período que a unidade precisou ser fechada foram reagendados para a próxima semana.