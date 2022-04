Postos fazem Dia D de vacinação contra influenza e sarampo

Postos de saúde de Salvador fazem neste sábado (30) o Dia D de Vacinação contra influenza e sarampo. A campanha é para que mais pessoas busquem se imunizar, já que os índices de cobertura vacinal estão muito abaixo do esperado para ambas as campanhas.

De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), o objetivo do chamado é permitir o amplo acesso à vacinação do grupo alvo e reduzir as complicações, internações e mortes decorrentes das infecções pelo vírus da influenza e do sarampo dessas pessoas. O Dia D acontece por meio da Diretoria de Vigilância da Saúde (Divep).

Quem pode tomar a vacina da gripe?

Poderão tomar a vacina contra a gripe crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos e mais, professores das escolas públicas e privadas, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade. A meta é vacinar pelo menos 90% dos grupos prioritários, formados por cerca de 5 milhões de pessoas na Bahia.

A partir do dia “D”, a vacinação das crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias) passará a ser contemplada, e todas as crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade deverão receber uma dose da vacina tríplice viral, independentemente da situação vacinal, considerando apenas o intervalo mínimo de 30 dias em relação a última dose da vacina contra o sarampo.

Quem pode tomar a vacina de sarampo?

Já a vacinação contra o sarampo é voltada para os trabalhadores da saúde (independente da situação vacinal). As gestantes estão isentas da imunização.

O Dia D ocorrerá em todos os municípios da Bahia. “É fundamental que todos os municípios intensifiquem a divulgação do Dia D, informando a unidades e postos volantes que vacinarão nesse dia”, alerta Adriana Dourado, do Programa de Imunização da Sesab.