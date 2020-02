Postos fazem testes para zica, dengue ou chikungunya no Carnaval

Quem está aproveitando a folia nos circuitos do Carnaval de Salvador pode aproveitar o momento também para cuidar da saúde. Dez módulos oferecem o teste rápido para as chamadas arboviroses. Com apenas um furo no dedo, em 15 minutos o folião fica sabendo se está com com zica, dengue ou chikungunya.

A novidade foi implantada este ano pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Os módulos estão localizados nos circuitos Dodô, Osmar e Batatinha e os testes são feitos em nas pessoas que dão entrada nas unidades apresentando sintomas como: febre, dores nas articulações ou na parte de trás dos olhos.

Em caso de resultado positivo para um dos casos, o paciente inicia o tratamento e, se necessário, é encaminhado para internação. “Essa época do ano é quando acontecem as arboviroses. Por isso, a testagem é importante”, alerta a subcoordenadora da Rede Laboratorial da SMS, Olivete Borba.

Além dos testes para zica, dengue ou chikungunya, os módulos de saúde oferecem também testes para dosagem de troponina, a enzima que mede a possibilidade de infarto agudo.

“O exame aumenta a chance de sobrevivência do paciente porque a equipe consegue prestar assistência com mais agilidade”, assegura Olivete.