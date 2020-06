Postos SAC de Salvador atenderão por agendamento nos sábados

O regime especial de atendimento em postos da rede SAC em Salvador passa a acontecer também em dias de sábado. A partir do próximo sábado (13), as pessoas podem agendar a solicitação e entrega de documentos para os postos SAC Cajazeiras, Comércio, Pau da Lima e Pernambués. Aos sábados, os quatro postos atendem de 8h às 12h. Durante os dias de semana, o atendimento é de 7h às 17h.

O atendimento é feito somente por hora marcada e os horários para agendamento já estão liberados no SAC Digital. Os serviços disponíveis para a população são os essenciais: RG e CPF, e renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Neste caso vale para documentos que tenham vencido antes de 19 de fevereiro, de acordo com deliberação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Além disso, estão sendo entregues aos cidadãos documentos que foram solicitados antes da pandemia, como RG, CNH, e Permissão Internacional para Dirigir (PID).

Para ter acesso ao SAC Digital, basta digitar o endereço www.sacdigital.ba.gov.br na internet ou baixar o aplicativo disponível para Android e iOS, seguindo o passo a passo para cadastro. Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) ainda disponibiliza site institucional do SAC e o call center: 0800 071 5353.

Precaução

É importante que os cidadãos redobrem a atenção aos cuidados recomendados pelo Governo do Estado e pela Organização Mundial de Saúde (OMS) ao se dirigem às unidades com atendimento especial, praticando a distância física de um metro e meio entre as pessoas, utilizando máscaras de proteção e buscando atendimento nos postos apenas se já tiverem realizado o agendamento, no dia e horário pré-estabelecidos.



Entre as medidas de segurança adotadas pela Rede SAC estão a disponibilização de dispensers com álcool em gel; reforço na higienização das dependências dos postos, bem como dos móveis; reorganização das salas de espera para promover o distanciamento dos clientes; distanciamento dos funcionários nas recepções e baias de atendimento, bem como uso de máscaras de proteção; e controle do agendamento, estabelecendo o número reduzido de pessoas nas salas de espera, incluindo funcionários, como determinado pelo Decreto Estadual 19.529/20.