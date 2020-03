Poupança entra na declaração do Imposto de Renda?

A poupança que mantenho no banco entra na declaração do imposto de renda? É a primeira vez que vou fazer a declaração. André Martins

Olá André. Ao fazer a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, cujo prazo para envio encerra em 30 de abril de 2020, todos os bens, direitos e obrigações precisam constar na declaração, mesmo que não tenham impacto tributário. Se recebeu em 2019 renda tributável acima de R$ 28.559,70, está obrigado a declarar e nesse caso, todo seu patrimônio deverá constar na sua declaração. No caso da caderneta de poupança, deve ser declarada no campo de Bens e Direitos, utilizando o código 41. Na descrição informe que tipo de conta é e qual o banco. Terá um campo para informar o saldo em 31.12.2019 e 31.12.2018, além dos dados da conta. Repita essa operação caso possua outras contas e o mesmo para produtos de investimento. O ideal é solicitar a sua instituição financeira o informe de rendimento bancário que virá com todas as informações detalhadas para que realize o preenchimento de forma correta.





Como elaborar um contrato de locação para alguém que vai rodar o meu veículo como Uber? Antônio Maia

Olá Antonio. Toda e qualquer atividade que possua uma relação de compra e venda, deve estar protegida legalmente e seguir a regra fiscal estabelecida pelo Governo, desde a constituição de um contrato entre as partes, que é objeto da sua pergunta, como a formalização do recebimento que se dará pela emissão de documento fiscal. Esse documento fiscal pode ser uma Nota Fiscal ou recibo, no caso deste último é preciso observar os procedimentos legais de retenção tributária para que o documento tenha valor legal. A elaboração de um contrato, que é fundamental para uma saudável relação, deve ser feita buscando constar todos termos do acordo que foram feitos, como o valor, a forma de pagamento, as condições de rescisão, dentre outros aspectos que julgue necessário. É importante que busque uma orientação jurídica para evitar problemas futuros.





Como poupar dinheiro ganhando pouco? Anônimo

Olá Anônimo. Existem opções de investimento disponíveis no Mercado Financeiro para todos tipos de investidores, independentemente do perfil e classe social, permitindo aplicações a partir de R$ 30 como é o caso do Tesouro Direto. O grande desafio das pessoas que ganham pouco para começar a guardar dinheiro, é o foco e a determinação para fazer. As vezes nos pegamos em meio a desculpas de que não poupamos porque ganhamos pouco, retardando o início do investimento, sendo que em alguns casos, esse início nunca vem. É uma realidade triste, mas é o fato, portanto, inicie seu planejamento o quanto antes e prepare seu diagnóstico para entender como está gastando seu dinheiro e que medidas tomar para que sobre um pouco para poupar. Coloque isso como prioridade e comece e juntar seu dinheiro, ao longo do tempo irá perceber os benefícios de uma vida financeira equilibrada. Em relação aos tipos de investimento, avalie as opções de Tesouro Direto e Fundos de Renda Fixa, além de poder iniciar com pouco recurso nos Fundos Imobiliários e no Mercado de Ações. Basta se planejar e buscar informações para não tomar decisões erradas.





