Poupança ou Tesouro Direto: qual opção é mais vantajosa?

Existe grande discussão a respeito desse tema, pois a caderneta de poupança faz parte da cultura brasileira e muitos confiam nesse método de investimento. Porém, quantas dessas pessoas fazem o teste e conseguem comprovar que a Poupança é a melhor opção? Ou, como outros podem realizar a mesma comprovação sobre o Tesouro Direto?

É o que veremos hoje e vamos analisar em base nos cálculos e regras de ambos investimentos qual seria hoje a melhor decisão para começar a investir de maneira segura e de baixo risco.

Rentabilidade

“Se deseja resultados diferentes, faça coisas diferentes”, quem nunca ouviu essa ilustre frase? Pare e pense: As pessoas que investem na Caderneta de Poupança estão obtendo resultados melhores do que as pessoas que investem no Tesouro Direto?

Talvez você não tenha como comparar porque não conhece ninguém que invista no Tesouro Direto, neste caso, vamos avaliar de outra maneira…

Quanto a rentabilidade da Poupança, esta deve seguir uma regra que é estabelecida pelo Governo Federal, seu funcionamento é da seguinte maneira:

Caso a Taxa Selic seja igual ou maior a 8,5% ao ano, seu rendimento irá gerar um retorno financeiro de 0,5% ao mês + Taxa Referencial.

Já no caso da Taxa Selic ser menor a 8,5% ao ano, sua rentabilidade será de 70% da Selic + Taxa Referencial.

Hoje a Taxa Selic corresponde a 6% ao ano, portanto, o rendimento da Poupança é de 4,2% ao ano. Agora, se viermos a considerar a inflação que atualmente é acumulada em 3,37%, o retorno é de 0,83% ao ano.

E quanto à rentabilidade do Tesouro Direto?

O Benchmark da renda fixa é o CDI e a rentabilidade do Tesouro Direto geralmente é muito próxima do CDI. Contudo, isso varia de um título para o outro, sendo que estes são divididos em três partes:

Atrelados à Inflação

O pagamento se trata de uma taxa fixa + ICPA de um determinado período podendo ser com juros semestrais. São conhecidos como: Tesouro IPCA+ e Tesouro IPCA+ com juros semestrais.

Prefixados

Estes têm uma taxa anual de 10% ao ano com base nos juros da economia do país, gerando grande vantagem. São conhecidos como: Tesouro Prefixado e Tesouro Prefixado com Juros.

Indexados a Taxa Selic

O Tesouro Selic obtém rendimento atrelado a sua taxa básica de juros. É considerado um dos melhores títulos para obter retornos financeiros devido ao fato de que recebe 100% da Taxa Selic do período.

Portanto, considerando que o CDI está em 5,90%, o Tesouro Direto traz maiores vantagens e lucratividade quando comparado a Poupança. Os títulos do Tesouro Direto trabalham com juros em cima de juros e trazem retorno de 5,0%, enquanto a Poupança apenas 3%, sendo que estes vêm diretamente de sua renda.

Caso você queira começar a investir mas não tenha recursos financeiros para isso, uma ótima opção é pensar na contratação de crédito. No mercado, há alternativas muito saudáveis e vantajosas, assim como um empréstimo 100 mil, pessoal ou consignado.

Liquidez

Sempre ao realizar um investimento, um dos aspectos que devem ser analisados é sua liquidez, este determina quando você poderá resgatar o dinheiro investido, seja em sua totalidade ou parcialmente.

Se você procura investir com objetivos em ter uma melhor aposentadoria ou reserva de emergência, por exemplo, o Tesouro Direto sem dúvidas é a melhor opção para você. Mas, por que?

Nos casos de títulos públicos (tesouro direto), a liquidez é paga diariamente e funciona de maneira D+1 que trata-se de solicitar o resgate do valor investido a qualquer momento, contudo, o dinheiro estará em sua conta bancária apenas no próximo dia útil.

Já na Poupança você pode retirar quando desejar seu dinheiro, contudo, você pode perder toda sua rentabilidade já que os rendimentos são passados apenas no aniversário da aplicação.

Segurança:

Quem se lembra do Governo Collor?

Mesmo depois que os depósitos da poupança foram bloqueados pelo governo e muitos perderam todo seu dinheiro, as pessoas ainda acreditam que a poupança é o meio de investimento mais seguro que existe.

Quando ocorre o investimento no Tesouro Direto, definitivamente não existe maneira de o governo poder bloquear seu dinheiro, pois, o investimento em títulos públicos são soberanos.

O Estado é o órgão máximo, para o governo poder realizar algo do tipo, literalmente todas as instituições financeiras devem falir antes dele, o que é praticamente impossível.

Tributação:

Assim como a liquidez, a tributação é outro aspecto a se avaliar quando se faz um investimento. Esta é uma das poucas “vantagens” que a Poupança tem sobre o Tesouro Direto, pois esta não paga impostos.

Os títulos públicos têm de pagar o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), contudo, mesmo sendo descontado o imposto, o Tesouro Direto continua gerando mais retorno financeiro do que a poupança.

Aplicação Mínima:

Tanto um quanto outro exigem pouco investimento inicial, porém, enquanto a poupança exige no mínimo R$1,00 o Tesouro Direto exige no mínimo R$100,00.

Mas, considerando que o Tesouro Direto traz maiores rendimentos, vale a pena optar por investir nele.

O Tesouro Direto rende mais de 40,86% em relação à poupança.

Como investir?

Abrir sua conta: Será preciso abrir sua conta em uma corretora e precisar contar com o apoio de especialistas. Conheça seu perfil: Antes de qualquer investimento é essencial saber qual tipo de investidor você é. Faça seu investimento: Escolha a categoria que deseja investir e aplique seu dinheiro.

