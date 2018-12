Povoado onde três amigos morreram em enxurrada corre risco de isolamento

Carro foi arrastado com quatro pessoas dentro; só uma sobreviveu (Foto: Divulgação/Pref. de Coaraci)

A morte dos amigos Edvan Oliveira de Carvalho, 40 anos, Josenilton de Jesus Martins, 55, e Roniele Silva dos Santos, 26, durante um temporal de 15 horas, deixou amedrontados os moradores de Itamotinga, povoado a 18 km de Coaraci, Sul da Bahia, que corre risco de ficar isolado.

No local, que tem cerca de mil moradores e “todo mundo conhece todo mundo”, não se fala de outra coisa, a não ser das chuvas que têm caído nos últimos dias e da falta que os amigos mortos na tempestade já fazem – todos eram considerados muito prestativos na comunidade.

“No povoado, as pessoas são muito unidas, ajudam uns aos outros, gostam dessa relação de amizade. Todo mundo faz alguma coisa pelo outro, e assim vão superando as dificuldades do cotidiano”, disse a vendedora de cosméticos Aline Maia, 36.

Edvan, Roniele e Josenilton morreram há uma semana na BA-972 entre Itamotinga e Coaraci, quando o carro em que estava também Wilson Luís de Santana (sobrevivente) foi levado pelas águas do Rio Almada, que ficou caudaloso com o temporal.

Segundo informações da Prefeitura de Coaraci, entre as 18h do dia 4 de dezembro e as 9h do dia 5 caíram, na cidade, 135,2 milímetros de chuva, que causou alagamentos e levou 80 pessoas a saírem de suas casas por conta do risco de desabamentos.

A Prefeitura, devido ao problema, decretou estado de emergência, que ainda precisa ser reconhecido pelo Governo da Bahia. O mesmo já fizeram 20 cidades baianas, como Macarani, onde também uma pessoa morreu por conta das chuvas.

Josenilton, Edvan e Roniele não sobreviveram a acidente na semana passada (Foto: Reprodução)

Risco de isolamento

Em Coaraci, cidade de 17 mil habitantes, os estragos maiores foram na estrada que liga ao povoado de Itamotinga. Num relatório feito no dia seguinte ao temporal, o Corpo de Bombeiros diz que há risco de o povoado ficar isolado, caso as chuvas persistam.

Para esta quarta-feira (12), o Instituto Nacinal de Meteorologia (Inmet) prevê tempo nublado com pancadas de chuvas isoladas durante o dia e a noite. A temperatura deve variar entre 19ºC e 28ºC.

Um dos trechos de maior risco da rodovia BA-972 fica a 10 km de Coaraci. No local, as manilhas por onde passaram as águas do Rio Almada foram quase todas levadas pela correnteza das chuvas. Foi nesse ponto que os amigos morreram.

Um dos acessos ao povoado onde ocorreu acidente (Foto: Divulgação/Pref. de Coaraci)

Irmão de vítima

Eles iam para Coaraci buscar um irmão de Edvan, o motorista Roney Oliveira Carvalho, 31, que trabalha na sede da cidade numa empresa de construção civil. Edvan, um eletricista solteiro e sem filhos, temia acontecer algo com Roney por causa da chuva.

No veículo Uno, Edvan colocou até cordas, para em caso de encontrar Roney do outro lado da enxurrada, jogar e o irmão atravessar. Na hora de sair, chamou os amigos que moravam na mesma rua para acompanhá-lo na viagem.

Mas nem chegou a ver Roney, que por causa das chuvas aceitou convite de um conhecido para passar a noite numa fazenda próxima a um ponto da estrada onde Edvan chegou a ir com os amigos, mas teve de retornar porque não dava para passar.

“Eu costumo ir de moto para Coaraci, mas nesse dia resolvi ir com o carro de Edvan. Se estivesse de moto seria bem pior. Com essa chuva toda, poderia ter sido arrastado pelas águas também”, disse Roney.

No retorno para o povoado, Edvan, que dirigia o carro do pai, achou que iria conseguir passar sem problemas pela enxurrada que já tinha atravessado na vinda. Inclusive, eles viram uma vã passar por eles, o que dava segurança de fazer a travessia.

Sobrevivente

Durante a viagem, Wilson ia no fundo do carro junto com Josenilton, conhecido no povoado como Mirréis. Roniele, durante algumas passagens em pontos alagados, descia do carro e atravessava primeiro a pé para ver se tinha condições de passar.

“Mas foi passar, a água jogou o carro”, disse o sobrevivente Wilson Luís de Santana, num depoimento emocionado à Rede Portal, meio de comunicação local.

“Fui jogado pelas águas nas pedras e fiquei pedindo socorro”, relatou.

Wilson foi resgatado por volta das 4h de 5 de dezembro, quando moradores de Itamotinga iniciaram as buscas. Aos poucos, encontraram os corpos, presos em meio à lama, pedras, matos e galhos levados pelas águas da enxurrada.

No povoado de Itamotinga, restou o exemplo de amizade que tinham as vítimas. Roniele, que trabalhava com montaria de cavalos, era divorciado e deixou uma filha pequena, e Josenilton, um pedreiro, deixou esposa e duas filhas. Todos foram enterrados no povoado de Itamotinga ainda no dia 5.

“Nunca ouvi falar de uma chuva dessas aqui nessa cidade”, disse o prefeito de Coaraci, Jadson Albano Galvão (DEM), que cobra intervenção do governo estadual na BA-972.

Em nota enviada ao CORREIO, a Secretaria da Infraestrutua do Estado (Seinfra) informou que "está elaborando contrato para licitar os serviços de manutenção". "Assim que finalizado o processo, a conservação será programada na BA-972, do distrito de Itamotinga, em Coaraci, a sede municipal", completa o comunicado.