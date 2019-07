Praça da Juventude é nova opção de lazer em Cajazeiras VI

O ambiente degradado pelo tempo e pela ocupação irregular em torno do campo localizado na Rua Waldenoir Rego, em Cajazeiras VI, foi transformado em um "verdadeiro mundo do espaço e entretenimento", defende a Prefeitura.

A área de 9.395 m², com espaço infantil, academias de saúde e musculação, bancos modulares com tecnologia antivandalismo, espaço de jogos, quadra de futebol em areia, anfiteatro, pergolado, rampa, pavimentação e comunicação visual, agora, compreendem à nova Praça da Juventude.

O espaço foi entregue nesta terça-feira (9) pelo prefeito ACM Neto, acompanhado do vice e secretário de Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis, além do secretário de Manutenção (Seman), Virgílio Daltro, e do presidente da Companhia de Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador (Desal), vereadores, lideranças comunitárias e populares que festejaram bastante o novo equipamento.

Prefeito disse que havia assumido compromisso com moradores (Foto: Valter Pontes/SECOM - PMS)

O prefeito lembrou que a intervenção foi um compromisso assumido com os moradores, que solicitaram, além da recuperação do campo de futebol, que a área tivesse outros atrativos, principalmente para as crianças que não tinham onde e com o que brincar.

“Vimos que a área era muito grande e necessitava de bastante investimento. No entanto, com ajuda de emendas parlamentares, foi desenvolvido um projeto no capricho e hoje há um sentimento de muito orgulho e alegria de ver o resultado do trabalho feito aqui”, afirmou ACM Neto.

Campo com banco de reserva

Ele também salientou que, em obras de praças, é a primeira vez, e em caráter piloto, que é instalado um banco reserva no campo. A ideia deverá ser levada para outros campos da capital baiana.

“Em toda a cidade, é o primeiro campo que tem um banco de reservas neste padrão, coberto, que foi desenvolvido pela Desal”, revelou o prefeito. Neto acrescentou, ainda, um pedido para que os moradores ajudem a conservar o equipamento.

Melhorias

Com investimento de mais de R$600 mil, a praça tem novo paisagismo, iluminação em LED, bolas multiuso de decoração e mobiliário, destaca prefeitura, que ressaltam ainda a beleza do local.

A líder comunitária Ruth Nascimento, 55 anos, é moradora do bairro há três décadas, e ressaltou a importância da praça para a região. “O único local de lazer de Cajazeiras VI é essa praça. Era um local triste e não tinha vida. Hoje tem vida porque traz lazer, cultura, crianças e pessoas da terceira idade, então tá aprovadíssima essa ação”, declarou.

A Prefeitura de Salvador informou que entregou, em 2019, 56 praças na capital baiana, em diferentes bairros. Desde 2013, ainda segundo a prefeitura, mais de 400 espaços de convivência foram construídos e/ou recuperados pela administração municipal, sendo cerca de 90% deles localizados nas áreas mais pobres da cidade.