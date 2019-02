Praça de alimentação do Shopping Barra ficará aberta durante o Carnaval 

Único shopping center no circuito Barra-Ondina do Carnaval, o Shopping Barra anunciou nesta sexta-feira (22) que abrirá, pela primeira vez, a praça de alimentação do centro de compras durante os dias de folia. O espaço gastronômico Barra Gourmet, Madero e Praça de Alimentação do primeiro piso funcionarão em horários especiais. Confira abaixo:

Quinta-feira (28/02)

Lojas – 9h às 16h

Praça de Alimentação e Belo Rústico – 9h às 18h

Restaurantes do Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma – 12h às 18h

Cinema – 14h às 20h

Sexta-feira (01/03)

Lojas – 9h às 15h

Praça de Alimentação e Belo Rústico – 9h às 18h

Restaurantes do Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma – 12h às 18h

Cinema – 14h às 20h

Sábado (02/03)

Lojas – 9h às 14h

Praça de Alimentação e Belo Rústico – 9h às 18h

Restaurantes do Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma – 12h às 18h

Cinema – 14h às 20h

Domingo, segunda e terça (03, 04 e 05/03)

Lojas – não funcionam

Praça de Alimentação e Belo Rústico – 12h às 18h

Restaurantes do Barra Gourmet, Madero – 12h às 18h

Cinema – 14h às 20h

Quarta-feira (06/03)

Lojas – 12h às 22h

Praça de Alimentação e Belo Rústico – 12h às 22h

Restaurantes do Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma – 12h às 23h

Cinema – 14h às 22h30