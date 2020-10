Praça do Gigante é inaugurada no Lobato com a presença de Léo Santana

A nova praça do bairro da Boa Vista do Lobato, em Salvador, foi inaugurada na noite desta quarta-feira (28). A cerimônia contou com a presença do cantor Léo Santana, o Gigante, nascido e criado na comunidade, e do prefeito da cidade de Salvador, ACM Neto.

Intitulada de “Praça do Gigante”, o novo local conta com uma estrutura moderna e totalmente arborizada, área de convivência e parque infantil.

”Que alegria poder proporcionar um espaço tão especial para os moradores do Lobato, bairro onde nasci, cresci e fiz amigos de verdade. Vivi aqui até meus 19 anos e continuo frequentando sempre que posso. Faço questão de batalhar por essa comunidade que também é minha. Obrigado ao prefeito ACM Neto por ter atendido um pedido meu, ao olhar com muito cuidado e carinho para esse projeto”, disse o artista.

(Fotos da Agencia Haack e de Sandro Andrade)