Praça e campo de futebol são entregues no Cabula

Quem mora no bairro do Cabula ganhou novos equipamentos públicos para realizar atividades recreativas e praticar esportes neste sábado (19). O vice-prefeito Bruno Reis entregou à comunidade do CHOPM1 um campo de futebol requalificado e uma praça. Foram investidos R$ 352 mil nas obras. No local, também foi autorizada a implantação de 25 pontos de iluminação em LED e a retomada da requalificação de uma quadra, além de serviços de manutenção no bairro.

A Praça do CHOPM1 possui parque infantil, mesas de jogos, brinquedos e aparelhos de ginástica. Com 650 metros quadrados de área construída, o equipamento de lazer ganhou paisagismo, melhorias na iluminação pública e serviços de pavimentação. O espaço de convivência também é acessível a pessoas com deficiência. Já a reforma do campo de futebol contemplou a substituição dos alambrados e traves, nivelamento do piso, recuperação da arquibancada e construção de nova entrada com portão e muretas.

(Fotos de Max Haack/Secom/Divulgação)

“Já construímos ou requalificamos mais de 400 praças, com o objetivo de embelezar Salvador e devolver a cidade ao cidadão. Mas eu falo com orgulho que 90% desses equipamentos estão nos bairros mais pobres, onde as pessoas precisam mais de opções gratuitas de lazer e diversão”, afirmou Bruno Reis, que estava acompanhado de vereadores, líderes comunitários e de moradores do bairro.

Primeiro Passo

No início da manhã, na Escola Municipal de Campinas de Pirajá, Reis acompanhou as atividades educativas, sociais e de saúde destinadas aos beneficiários do Primeiro Passo. As ações estimularam a integração entre pais e filhos, imprescindível ao desenvolvimento saudável das pessoas assistidas pelo programa, que oferece auxílio financeiro a famílias com crianças em idade de creche e pré-escola, que não encontraram vagas nas unidades públicas ou conveniadas.

Além da região da Liberdade, as atividades foram realizadas no Subúrbio, Cabula e Pau da Lima, neste sábado. Trata-se de uma ação integrada envolvendo as secretarias de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), de Educação (Smed) e de Saúde (SMS). A participação no evento também garantiu a continuidade do recebimento do benefício aos inscritos no programa Primeiro Passo.-