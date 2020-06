Praia do Forte, Imbassaí e mais sete localidades ficarão sem água nesta terça

O fornecimento de água será suspenso temporariamente em Praia do Forte, Imbassaí, Barra do Pojuca, Tiririca, Açuzinho, Açú da Torre, Malhadas, Barro Branco e Marbelo a partir de 5h desta terça-feira (2). Todas as localidades ficam na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento, as 9 localidades serão afetadas para que possa ser realizado um serviço de lavagem de equipamentos em estação de tratamento de água (ETA). Como o processo deve ser finalizado na tarde do mesmo dia, o fornecimento de água começará a ser retomado gradativamente e tem prazo de até 24h para ser normalizado.

A Embasa esclarece ainda que todos os usuários que têm reservatório domiciliar compatível com seu consumo possivelmente continuarão podendo utilizar a água normalmente e não perceberão o impacto da interrupção.