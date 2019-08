Praia do Forte sediará seminário sobre turismo de eventos

Acontecerá no dia 24 de agosto o Seminário Praia do Forte Turismo de Eventos, em Praia do Forte na cidade de Mata de São João, . Promovido pela Prefeitura de Mata de São João, em parceria com o Sebrae, o evento acontecerá no Centro de Convenções da Praia do Forte.

O evento terá palestra, mesas redondas e um famtour por equipamentos e espaços para eventos da Praia do Forte. Participam os principais produtores de evento da Bahia e convidados de outros estados. Um dos palestrantes será o presidente executivo do São Paulo Convention & Visitours Bureau Toni Sando.



O principal objetivo do Seminário Praia do Forte Turismo de eventos é promover o recém inaugurado Centro de Convenções da Praia do Forte, além de apresentar a localidade como uma opção para o turismo de eventos.

O centro de convenções em Mata de São João foi inagurado no dia 12 de julho. O equipamento tem capacidade para 560 pessoas no salão principal, além de mais duas salas anexas para 100 pessoas cada.



A obra teve investimento de aproximadamente R$ 3 milhões. Parte dos recursos, cerca de R$ 2,5 milhões, veio do Governo Federal. O restante partiu de recursos próprios do Município.

As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser feitas através da internet.

Confira a programação:



8h - Abertura - Prefeito Marcelo Oliveira



8h40 - Palestra Magna: Toni Sando (presidente executivo do São Paulo Convention & Visitors Bureau)



10h - Mesa Redonda - ´O papel da gestão pública no fomento ao turismo de eventos em Mata de São João'.



Participantes:



Ricardo Matense (Sec. de Cultura e Turismo de Mata de São João);



Paulo Azevedo (Sebrae - gestor do Programa Investe Turismo Mata de São João);



Vítor Hugo (Presidente da Turisforte); Convidado a definir;



Mediador: A definir





10h30 – Coffee Break





11h - Mesa Redonda ‘Estruturas e experiências em eventos dos nossos resorts’.



Participantes:

Bianca Fagundes- Gerente de MICE do IBEROSTAR Bahia;



Liza Silva - Gerente de MICE do TIVOLI ECORESORT PRAIA DO FORTE BAHIA RESORT;



Sonia Barros - Coordenadora MICE do Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa;



Ariela Santos Moura – Gerente de Eventos do Costa e do Sauípe Parques & Resorts;



Mediador: Tessa Pisconte – Bacharel em Turismo, Mestre em Engenharia de Produção, coordenadora do Curso de Turismo da Universidade Estácio FIB por oito anos e diretora da Casa de Cultura Brasil Angola, em Luanda, por quatro anos.