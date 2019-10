Praia onde Neymar passará Réveillon, na Bahia, é atingida por óleo

Foto: Reprodução/BarraGrande24h

Após atingir Morro de São Paulo, na Ilha de Tinharé, em Cairu, o óleo que afeta o litoral nordestino desceu ainda mais no Baixo Sul da Bahia chegando, nesta quarta-feira (23), a Maraú, nas famosas praias de Taipu de Fora e Barra Grande, informou o superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Rodrigo Alves.

Rodrigo Alves afirmou que a quantidade que chegou ao local ainda é pequena, mas já levanta alertas pois a região possui um delicado ecossistema. Por ser uma ilha, a região é mais difícil de limpar. “Na parte de trás da ilha, tem muitos rios e muitos mangues, não teria como proteger tudo”, disse.

A Prefeitura de Maraú, no entanto, afirmou que o resíduo ainda não atingiu Taipu de Fora. De acordo com a gestão municipal, foram atingidas as praias de Bombaça e Três Coqueiros no distrito de Barra Grande.

Ainda conforme a Prefeitura local, cerca de 100 voluntários limparam as praias de Barra Grande nesta quarta. Equipes da prefeitura e fiscais da Secretaria de Meio ambiente também atuaram na limpeza. Foram retirados 15 kg de resíduos do local, que vão ser entregues à Marinha e Ibama, informou a o órgão.

Mesmo com a delicadeza da situação, o superintendente do Ibama ressaltou que ações de prevenção de um acidente ainda maior já estão sendo tomadas. No local, moradores foram treinados para atuar no derramamento de óleo pela Petrobras. Já são 40 homens e 18 marinheiros mobilizados em Maraú, além de seis barcos de moradores de prontidão. A plataforma de Manati, da Petrobras, já havia acionado o plano de emergência individual para atuar na situação das mancha de óleo no local.

Ainda de acordo com a Prefeitura de Maraú, o município acionou o Ibama, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e a Marinha. O comandante da capitania dos portos de Ilhéus informou que vai enviar militares para ajudar na ação nesta quinta-feira (24), informou a gestão municipal.

A Prefeitura comprou Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), que foram levado para Barra Grande. As praias já estão limpas, mas equipes estarão de prontidão às 5h fazer o monitoramento.

Com a chegada do óleo em Maraú, o número de cidades atingidas sobre para treze. Além da cidade, os resíduos também alcançaram os seguintes municípios: Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Conde, Jandaíra, Esplanada, Mata de São João, Entre Rios, Vera Cruz, Itaparica, Itacaré e Cairu.

Confira o mapa atualizado das localidades afetadas

Impactos ambientais

Maraú fica logo na entrada da Bacia de Camamu, que, segundo o diretor do Instituto de Biologia da Ufba, Francisco Kelmo, é usada como exemplo para estudos ecológicos. “Toda aquela área é considerada extremamente saudável do ponto de vista ambiental”, afirmou o diretor. Ele ainda ressaltou que o local possui níveis mínimos de poluição, alta diversidade e uma produção pesqueira de grande qualidade.

Na região existem três grandes rios que se subdividem em vários outros cursos d’águas. Kelmo explicou que esse panorama favorece o desenvolvimento de vários manguezais. “Com os mangues, se tem uma quantidade de pescado incrível, de grande qualidade e tamanho. É uma área onde a qualidade da água é muito boa, tem uma mínima contaminação e é maravilhosa para o desenvolvimento dos animais”, revelou.

Segundo Kelmo, o ecossistema na região é muito preservado devido a baixa taxa de habitação e a preocupação de quem mora lá em preservar a natureza. Para ele, o ideal seria evitar que o óleo adentre a Baía de Camamu enquanto ele ainda está apenas na ponta da enseada.

Para auxiliar na remoção dos resíduos na praia, Kelmo indicou colocar palha de coco na areia. Se estiverem bem amarradas, o óleo vai ser depositado na palha pela maré.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro.