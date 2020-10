Praias de Amaralina e Boa Viagem serão reabertas; Piatã segue fechada

Fechadas por causa das aglomerações mesmo após o decreto da Prefeitura que proibia a circulação de banhistas nos fins de semana, as praias de Cantagalo, Amaralina e Boa Viagem serão liberadas a partir de quarta-feira (7). O anúncio foi feito na manhã desta segunda (5) pelo prefeito de Salvador ACM Neto. A praia de Piatã, porém, continuará interditada.

A reabertura das praias havia sido permitida atrelada ao cumprimento por parte da população de recomendações, como: evitar aglomerações, usar máscara sempre que estivesse fora d'água, não consumir bebidas nem alimentos na praia e não frequentar aos sábados e domingos. Em Cantagalo, Boa Viagem, Amaralina, e Piatã todas essas medidas foram ignoradas, como o CORREIO mostrou em reportagens.

Pessoas tomam sol na maior tranquilidade no domingo de sol em Stella (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Três praias da cidade permanecem totalmente interditadas: Porto da Barra, Buracão e Paciência. Já São Tomé de Paripe, Tubarão, Ribeira e Itapuã só podem funcionar de terça a sexta-feira. As demais têm horário de funcionamento de segunda a sexta.

Regras

Um decreto de 20 de março determinou o fechamento de todas as praias de Salvador por conta da pandemia. Quase seis meses depois, no dia 18 de setembro, o prefeito anunciou a reabertura desses espaços a partir do dia 21, uma segunda-feira, mas com algumas ressalvas. As praias do Porto da Barra, Buracão e Paciência permanecem fechadas porque têm uma faixa de areia muito estreita o que provoca aglomerações.

Já São Tomé de Paripe, Tubarão, Ribeira, Amaralina e Itapuã podem funcionar apenas de terça à sexta-feira. A prefeitura excluiu a segunda-feira desses cinco espaços porque esse dia tem movimento grande de banhistas nesses locais. As demais praias podem funcionar de segunda à sexta-feira, e não há limite de horário em nenhum dos casos.

Todas as praias de Salvador estão proibidas de receberem público aos fins de semana, mas no primeiro sábado e domingo após a reabertura houve aglomerações em alguns desses espaços. O resultado foi a interdição por sete dias de Boa Viagem, Cantagolo, Amaralina, e Piatã.

O protocolo determina distanciamento de 1,5 metro entre os banhistas, uso de máscara sempre que estiver fora do mar, proíbe o comércio de alimentos na praia, não permite uso de cooler ou caixa de isopor com comidas e bebidas, nem o uso de cadeiras e sombreiros, e limita as atividades esportivas para apenas duas pessoas.