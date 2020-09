Praias devem ser reabertas inicialmente apenas nos dias de semana

A reabertura das praias voltou a ser comentada pelo prefeito ACM Neto, durante coletiva on-line nesta terça-feira (15). A retomada segue sem data definida e deve acontecer de maneira gradual, afirmou o gestor.

"A gente está tendo toda cautela e prudência. É impossível deixar de observar as cenas que vêm se repetindo Brasil afora, especialmente nas cidades litorâneas. A gente pode ver todo final de semana o que acontece no Rio, no litoral de São Paulo, do Nordeste. Praias aglomeradas. Tenho feito de tudo pra evitar isso aqui em Salvador", disse Neto.

"Sei que não é fácil estabelecer controle de acesso às praias e é por isso que ainda não abrimos. Estamos analisando o impacto da reabertura de todas as atividades que já voltaram até agora. Vamos anunciar a retomada das praias com critérios", disse, afirmando que não iria adiantar nada porque o martelo ainda não foi batido.

"É provável que a gente abra as praias inicialmente durante a semana e não nos finais de semana. Que a gente abra algumas e não todas. Que a gente limite as atividades. Estamos mais próximos do que nunca de dar início a esse processo de reabertura das praias, porém com preocupação de que Salvador não seja palco do que estamos vendo pelo Brasil, que são intensas aglomerações nas praias", finalizou.

Neto também comentou, "falando como cidadão", episódios de aglomeração durante eventos de campanha em cidades do interior do estado."Temos visto algumas cenas extremamente preocupantes de convenções, movimentos políticos em cidades de interior, parecendo que não tem mais pandemia..." criticou, lembrando que "custou muito" para os governos chegar ao ponto que estamos hoje na pandemia. "O exemplo tem que partir de quem está na vida pública", destacou.

O prefeito classificou a efetivação do ministro Pazuello na pasta da Saúde como uma "decisão acertada" do presidente Jair Bolsonaro, afirmando que ele sempre apoiou Salvador. "Não tenho nenhum tipo de queixa ou crítica a fazer, pelo contrário, acho que o ministro Pazuello vem dando conta do recado", disse.