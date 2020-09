Prates valoriza início de jogo e mostra preocupação com defesa do Bahia

A passagem de bastão entre o técnico interino Cláudio Prates e Mano Menezes, novo treinador do Bahia, não aconteceu da melhor forma. Diante do Grêmio, o Esquadrão até começou bem, mas caiu de rendimento e foi derrotado por 2x0, na noite desta quinta-feira (10), no estádio de Pituaçu.

Na análise pós-jogo, Cláudio Prates não escondeu que o time teve postura diferente de quando empatou por 2x2 com o Internacional, no Beira-Rio, na rodada anterior. O treinador, no entanto, aproveitou para valorizar os primeiros minutos da equipe em campo.

"Eu prefiro não falar da mudança de postura da equipe e valorizar os primeiros 25 minutos. Foi tudo aquilo que a gente pediu, o que a gente esperava da equipe. Novamente aguerrida, conseguimos controlar bem o Grêmio que, diferente do Inter, é um time muito mais de posse, ao invés de agredir, de pressão alta. Sabíamos que deveríamos sair na frente no placar para ter esse controle. Infelizmente não aconteceu, sofremos o gol, mesmo tendo perdido muitas chances de gols, nas finalizações não estávamos em um bom dia e caímos um pouco de produção até finalizar o primeiro tempo. Com a expulsão do Gregore depois dificultou mais o jogo", analisou Prates.

Ele explicou também a mudança que tentou fazer no intervalo ao tirar o volante Edson e colocar o atacante Rossi. Naquele momento o tricolor perdia a partida por 1x0.

"Um pouco mais de ofensividade. A gente sabia que com o tripé (Gregore, Edson e Daniel) teríamos o reforço, como foi contra o Inter, mas perdendo o jogo em casa, precisando de um resultado bom, e tendo esses atletas entrado bem no jogo passado, pensamos em ter um pouco mais de liberdade com dois extremos. A situação foi para dar mais ofensividade e tentar empatar o jogo, pois achei que tínhamos condições para isso", afirmou.

Defesa preocupa

Um ponto que chamou atenção do treinador foi o desempenho do sistema defensivo do Bahia. Com os dois gols sofridos diante do Grêmio, o tricolor tem agora a pior defesa do Brasileirão, junto com o Red Bull Bragantino. As duas equipes sofreram 14 gols na competição. O Bahia tem ainda um jogo a menos.

De acordo com Claudinho, o setor defensivo vai ter que passar por mudanças. Ele não descarta a chegada de novas peças. As decisões, no entanto, vão ser tomadas por Mano Menezes. O treinador assume o comando da equipe nesta sexta-feira (11), quando realizará o primeiro treino na Cidade Tricolor.

"Nos preocupa. Principalmente com a chegada do Mano (Menezes), nós que estamos aqui para dar um alicerce vamos alinhar isso aí para ser um time regular tanto defensivamente quanto ofensivamente", disse Prates, antes de continuar:

"Vamos precisar refazer algumas coisas, descobrir alguns valores. Temos oportunizado alguns atletas jovens, mas isso tudo vai ser com o Mano. Hoje ele já assistiu ao jogo e pôde ver de perto o que ele vai usar dentro do modelo que vai aplicar, e durante essa semana vai analisar e tentar colocar tudo dentro do eixo".

A estreia de Mano Menezes vai ser domingo (13), às 18h, contra o Atlético Goianiense, que nesta quinta venceu o Vasco de virada por 2x1 em São Januário, no Rio. A partida será novamente em Pituaçu.