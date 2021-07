Prazo de regularização da prova de vida digital termina dia 20 em Salvador

Os aposentados e pensionistas da prefeitura de Salvador que perderam o prazo para realização da prova de vida digital, encerrado na última quarta-feira (7), têm até o próximo dia 20 para fazer a regularização e não ter o benefício bloqueado. A ação, que é obrigatória, pode ser realizada pelo aplicativo de celular Meu RPPS, disponível para Android e iOS.

A prova de vida por meio digital é considerada rápida e fácil de realizar. Os apps trazem um tutorial explicando como fazer. Na primeira tentativa, 70% do público-alvo foi alcançado, de acordo com o diretor de Previdência da Secretaria Municipal de Gestão (Semge), Daniel Ribeiro.

"A Prova de Vida Digital é supersimples e rápida. Foi pensada para dar ainda mais comodidade aos servidores aposentados e pensionistas do município de Salvador, que agora podem realizar tal procedimento na palma da mão e dentro de casa, sem a necessidade de se deslocar fisicamente à Diretoria de Previdência. A maioria dos beneficiários já realizou o procedimento e esperamos que aqueles que perderam o prazo regularizem sua situação até o próximo dia 20, evitando o bloqueio do seu benefício”, destaca Ribeiro.

Em caso de dúvida, o favorecido deve entrar em contato com o Fundo Municipal de Previdência do Servidor (Fumpres), através do número telefônico (71) 3202-3440 ou pelo e-mail previdencia@ salvador.ba.gov.br .