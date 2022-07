Prazo para atualização do Cadastro Único é prorrogado até outubro

O prazo para atualização do Cadastro Único (CadÚnico) foi prorrogado até outubro. A prorrogação do prazo, que venceria nesta sexta-feira (15), foi feita pelo Ministério da Cidadania em publicação no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (14). Com isso, as pessoas que ainda não realizaram a atualização do cadastro não terão seus benefícios suspensos até a nova data para revisão das informações.

Assim, a Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) reforça que os beneficiários dos programas sociais ganham mais tempo para atualizar as informações e, assim, podem evitar filas nos postos de atendimento. Contudo, a pasta salienta que as pessoas devem continuar buscando o agendamento para evitar o bloqueio dos benefícios em novembro, de acordo com o novo prazo dado pelo Ministério da Cidadania.

De acordo com o secretário da Sempre, Daniel Ribeiro, a prorrogação do prazo já vinha sendo solicitada pela Prefeitura de Salvador junto ao Ministério da Cidadania para garantir que as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza da cidade não perdessem o acesso ao benefício temporariamente e fosse agravada sua condição de vulnerabilidade social.

A Sempre informa que o prazo para atualização dos cadastros é individualizado, não sendo assim a mesma data para todos. O beneficiário pode ligar para o 0800 707 2003 para consultar o seu prazo de atualização. O cidadão pode verificar também a convocação para recadastramento no extrato emitido no momento do saque do benefício.

A Sempre ressalta que a população não deve deixar para efetuar a atualização dos dados no último momento. A pasta reforça, ainda, que os atendimentos são realizados exclusivamente após agendamentos para oferecer um atendimento de forma organizada e confortável. O agendamento é automatizado, por meio de um sistema informatizado que disponibiliza data e horário de acordo com o local solicitado pelo beneficiário.