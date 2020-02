Prazo para pagar IPVA 2020 com 10% de desconto vai até esta segunda (10)

O prazo para pagar o IPVA com desconto de 10% na cota única termina nesta segunda-feira (10) para os baianos. Para saber o valor a ser pago, o contribuinte pode consultar o site da Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz).

O desconto não inclui o licenciamento e o seguro obrigatório, que são de responsabilidade do Detran-Ba.

Para efetuar o pagamento, o proprietário do veículo deve dirigir-se a uma agência ou caixa eletrônico do Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob, com o número do Renavam em mãos. Em caso de dúvida, o contribuinte pode entrar em contato com o call center da Sefaz, pelo 0800 071 0071.

Para quem não puder aproveitar a redução de 10%, existe ainda a opção de pagar com 5% de abatimento. Nesse caso, é só quitar o valor integral no dia do vencimento da primeira cota, data que varia de acordo com o número final da placa do veículo.

Os contribuintes podem optar também por parcelar o imposto em três vezes, observando para isso a data de vencimento da primeira cota, de acordo com o número final da placa.

Confira abaixo a tabela de pagamento: