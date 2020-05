Precisa de emprego? Veja onde há vagas na Bahia durante a pandemia

Desde que a pandemia da covid-19 chegou ao Brasil, a oferta de empregos, que já apresentava sinais de queda, piorou. O fechamento do comércio, a suspensão de contratos de trabalho, as demissões em diversos setores não ajudaram a melhorar os índices. Se a quarentena trouxe um quadro tão desolador, em contrapartida, vagas para áreas que andavam esquecidas surgiram com forças redobradas. O CORREIO foi buscar onde estão as vagas de trabalho na Bahia e reuniu algumas dicas para ajudar a quem quer conquistar um lugar no mercado.

O superintendente estadual de Desenvolvimento do Trabalho, Marcelo Gavião, reconhece que a situação é delicada, mas ressalta que alguns nichos estão surpreendendo com o volume de contratação, mas esbarra na exigência de experiência.

“A crise tem resultado numa baixa de captação de vagas. O nicho da saúde, no entanto, tem crescido bastante. A única barreira é a experiência em Unidade de Terapia Intensiva”, diz.

Para ele essa é uma área onde a tendência é haver grande rodízio de vagas em virtude da necessidade para o controle da pandemia e a necessidade de substituição de profissionais infectados.Gavião também salienta o crescimento de postos nas indústrias de insumos hospitalares e de produção de alimentos. “Por conta da demanda, supermercados e a indústria alimentícia têm contratado muito para suprir a necessidade em todas as áreas da cadeia da produtiva”, afirma. O superintendente defende que a área de tecnologia será uma tendência para os próximos meses no que diz respeito à oferta de vagas.

Dados da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) apontam que na Bahia, áreas como Salvador, Vitória de Conquista e Barreiras são pólos regionais de saúde, com vagas para técnicos e médicos, além de demanda para assistência técnicas de equipamentos hospitalares, além de contratação de entregadores (delivery).

Varejo

Vinte e nove entidades ligadas ao varejo se uniram para desenvolver uma plataforma online de geração de empregos no setor. Com a Vagas no Varejo, o segmento espera minimizar os impactos provocados pelo novo coronavírus, ao garantir a recolocação de profissionais no mercado de trabalho e preservar a atividade empresarial.

O projeto foi idealizado pela Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), Associação Brasileira de Prevenção de Perdas (Abrappe) e Associação Brasileira de Supermercados (Abras). A ação recebeu ainda o apoio voluntário da Tegra Sistemas, responsável pela concepção da plataforma; e da Advance, que elaborou o projeto de marketing e comunicação visual.

O aplicativo Vagas no Varejo estará disponível em todas as plataformas móveis, exigindo inicialmente a conexão com a rede social ou e-mail. A ideia é estabelecer uma conexão simples, sem as dificuldades impostas por canais tradicionais de empregos. Ao ter a conta criada, o profissional vai destacar sua área de atuação, experiências anteriores e disponibilidade de horários, podendo também inserir seu currículo. As entrevistas e avaliações serão realizadas online.

As empresas interessadas em recrutar profissionais também terão uma área exclusiva no portal www.vagasnovarejo.com.br, onde poderão cadastrar suas oportunidades. Elas serão responsáveis por excluir as vagas que forem preenchidas e assinarão um termo no qual se comprometem a não utilizar as informações dos candidatos para qualquer outra finalidade, a exemplo de venda de produtos ou serviços.

“A redução do ritmo da economia e o desemprego são consequências inevitáveis da crise, e a retomada tende a ser muito lenta em alguns setores. Com essa estratégia, empresários e dirigentes da iniciativa privada somam esforços e competências para reverter mais rapidamente esse quadro e manter o nível de emprego e renda para muitas famílias”, ressalta Sergio Mena Barreto, CEO da Abrafarma.

Feira de Santana

Na Bahia, a TEL CENTRO DE CONTATOS inicia o processo seletivo para preencher vagas de operador de telemarketing em Feira de Santana. O número total de contratados pode chegar a 800 segundo estimativa da empresa. As pessoas selecionadas vão trabalhar em regime de home office. A carga horária diária é de seis horas, com salário inicial de R$ 998 e benefícios de vale alimentação, plano de saúde e plano odontológico.

A empresa não exige experiência prévia para esta contratação e para se candidatar é necessário ser maior de idade, ter ensino médio completo, e possuir computador com acesso à internet em casa. A empresa descreve as características mínimas para o equipamento e para a rede. Para o computador, valem as especificações de processador equivalente ao Celeron ou Intel Core i3, com 2.4Ghz, memoria a partir de 2GB, HD a partir de 100GB. Para a internet, a velocidade mínima especificada é de 10 Mbps.

Onde deixar currículos

SAÚDE

400 vagas - Médicos de todo o Brasil interessados em atuar nas UTIs e enfermarias das unidades de referência e retaguarda para covid-19 em território baiano podem se inscrever até hoje (18) em formulário online disponibilizado pela Sesab. Informações pelo e-mail medicocovid@saude.ba.gov.br ou pelo número (71) 99662-4661 (WhatsApp)

309 vagas - O Departamento Penitenciário Nacional (Depen) abriu inscrições para concurso de nível médio e superior. As inscrições vão até o dia 5 de junho, no site do Cebraspe. As vagas são para especialista federal em assistência à execução penal, especialidades de Enfermagem, médico clínico, médico psiquiatra, odontologia, psicologia, serviço social e terapia ocupacional.

A Fundação Gonçalves e Sampaio (FGS Saúde) abre processo seletivo para preencher vagas na área de saúde e funções de apoio para atuar no hospital de campanha da Arena Fonte Nova. As vagas são para médicos clínico e intensivista, assistente social, enfermeiro, farmacêutico, engenheiro de segurança do trabalho, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, auxiliar administrativo, auxiliar de departamento pessoal, técnicos de laboratório e de radiologia, técnicos de segurança do trabalho e de informática, auxiliar de manutenção, auxiliar de suprimentos, agente administrativo recepção e portaria, agente operacional de lavanderia/rouparia, técnico de enfermagem. Os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail curriculo@fgssaude.org e colocar o cargo pretendido no assunto da mensagem.

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) lançou um novo chamamento público para profissionais de saúde. Agora, eles vão atuar nos laboratórios públicos do estado, nas atividades que compreendem o combate à pandemia causada pela Covid-19. As vagas são para analista clínico I, analista clínico II e técnico de laboratório. De acordo com o edital, os profissionais serão contratados através das Organizações Sociais gestoras das unidades hospitalares ou por empresas. As vagas são para início imediato nos para Lacens de Salvador e Vitória da Conquista. Os interessados devem preencher o formulário disponível neste link.

SMS - Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), no total, quase 1.809 trabalhadores estarão desenvolvendo atividades para o enfrentamento do coronavírus. A gestão municipal realiza seleção para contratação temporária de profissionais que trabalharão em postos montados no Wet’n Wild e no Itaigara Memorial que gerarão cerca de 940 outras vagas para profissionais de saúde em geral. Além das vagas abertas diretamente pela prefeitura, novos postos de trabalho serão gerados pelo Hospital Sagrada Família que serão geridas pelas Obras Sociais Irmã Dulce. Mais informações aqui



TECNOLOGIA

44 vagas – O Nubank está com vagas de emprego abertas para o Banco digital https://boards.greenhouse.io/nubank?gh_src=b58135231)

VAREJO

Portal www.vagasnovarejo.com.br

ESTÁGIO

Os universitários podem se inscrever gratuitamente no site www.ciadeestagios.com.br.