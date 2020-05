Precisa fazer compras? Confira shoppings que estão fazendo drive-thru em Salvador

Já autorizados a funcionar com esquema de drive-thru, os 11 maiores shoppings centers de Salvador confirmaram nesta terça-feira (19) que estão oferecendo ou vão oferecer o serviço. A maioria havia experimentado essa forma de comercialização no feriado do Dia das Mães, e avaliou a ação como positiva. A medida é um passo em direção à reabertura desses espaços, mas corresponde a apenas 5% das vendas.

O anúncio feito pela prefeitura na manhã desta segunda-feira (18) determina que os shoppings podem abrir das 12h às 20h, de segunda-feira a sábado, e fazer entregas no modelo drive thru. Na prática, o cliente compra o produto pela internet, vai de carro até o shopping, entra com o veículo no estacionamento, recebe a compra das mãos do vendedor, sem sair do automóvel, e retorna para casa.

A experiência no Dia das Mães foi positiva e esse foi um dos motivos que levaram o município a liberar a autorização para essa forma de venda. A gerente de marketing do Salvador Shopping, Karina Dourado, contou que entre o feriado e a segunda-feira (18), a unidade recebeu 2,6 mil clientes que foram ao local retirar os produtos que compraram pela internet.

“Criamos um hotsite com as marcas que estão operando no sistema drive thru e no delivery. O cliente pode procurar tanto pela marca como pela forma como ele quer retirar ou receber o produto. Ele entra em contato com a loja, a maioria oferece contato de whatsapp, olha o catálogo de produtos, faz a compra, e agenda o dia e o horário da retirada”, contou.

O acesso ao estacionamento está liberado e funcionários orientam os clientes na hora da entrega. Dourado disse que para os comerciantes a ação é positiva porque é uma forma de diminuir as perdas provocadas pela crise. O presidente da Associação Brasileira dos Shoppings Centers (Abrasce), Edson Piaggio, também concorda que a medida é um avanço, mas disse que ela está longe de reparar os danos provocados pela pandemia.

“Apenas 30% a 40% das lojas dos shoppings de Salvador oferecem a venda de produtos pela internet, e o sistema drive thru corresponde apenas a 5% do que é comercializado normalmente com os estabelecimentos abertos. Então, essa medida é positiva porque dar uma esperança para os comerciantes de que as coisas vão melhorar, mas ainda está longe de possibilitar que ele consiga pagar as contas”, disse.

Novos tempos

Piaggio contou que a quarentena obrigou as empresas a se adaptarem ao drive thru e que está aumentando o número de lojas investindo na venda de produtos pela web, mas a associação ainda não tem o levantamento exato desse crescimento. Ele contou que Salvador não foi a primeira cidade da Bahia a autorizar esse modelo de comércio durante a pandemia. Feira de Santana e Itabuna também aderiram à novidade.

“Em todo o Brasil, 85% dos shoppings estão funcionando, ou totalmente abertos ou no modelo drive thru. É preciso avaliar caso a caso. A maioria das capitais não tem condições de reabrir porque concentra o maior número de infectados, mas no interior isso vem mudando. A Abrasce elaborou um protocolo com a ajuda de especialistas de saúde para a reabertura, e cada cidade vive sua realidade”, afirmou.

Segundo a Associação, os shoppings de Salvador movimentam cerca de R$ 600 milhões por mês, e empregam aproximadamente 30 mil trabalhadores. O diretor do Sindicato dos Comerciários, Alfredo Santiago, disse que a reabertura é algo para comemorar, mas frisou a necessidade de redobrar os cuidados com a saúde dos funcionários.

“A retomada é extremamente positiva porque mostra que existe um horizonte, mas nossa preocupação é porque toda vez que se fala de drive thru é apresentado os cuidados apenas com o consumidor, não vemos falar das preocupações com o trabalhador. Além das máscaras, eles deviam receber luvas e toucas porque estão expostos ao risco. Além disso, é preciso verificar as condições que estão sendo oferecidas dentro das lojas”, disse.

A determinação da prefeitura diz que os shoppings devem montar os pontos de entrega no estacionamento, com distanciamento de três metros entre cada um, e com apenas um funcionário por estrutura. O pagamento deve ser feito preferencialmente online, ou através de cartão de crédito ou débito no local da retirada. Nunca em dinheiro. Os produtos e equipamentos precisam ser higienizados na hora da entrega, e os funcionários devem estar devidamente protegidos.

Está proibido o acesso de pessoas a pé, a entrada de clientes no shopping e a cobrança do estacionamento. Todos precisam estar de máscaras e não podem descer dos carros. O estabelecimento que descumprir alguma das regras será interditado.

Serviço

No Shopping da Bahia o drive thru está em funcionamento desde o dia 2 de maio, através de uma licença provisória. O decreto divulgado na segunda-feira apenas regulamentou a atividade. O estabelecimento contou que os clientes têm gasto em média cinco minutos para entrar, fazer o pagamento, retirar o produto, e sair do estacionamento.

No Shopping Barra, cerca de 40% das lojas estão usando o serviço. Por lá, o drive começou no dia 5 de maio, e funcionava até às 18h. A partir desta quarta-feira (20) eles vão começar a seguir o decreto, das 12h às 20h, sempre de segunda a sábado. O Shopping Itaigara ainda não tem uma estimativa de público, mas informou que a procura pelo serviço tem crescido e, por isso, montou três pontos de entrega.

A gerente de marketing do Salvador Norte Shopping, Gabriela Simões, contou que desde que o serviço entrou em operação, no dia 5 de maio, mais de 600 entregas foram realizadas, além do delivery. Lojas de moda e perfumaria são algumas das que já aderiram ao novo modelo de vendas. Para ela uma das vantagens do drive thru é a possibilidade de agendar o dia e o horário para a retirada do produto.

“Esse agendamento é muito importante porque agiliza a entrega, além de ser também uma medida de segurança para que o cliente passe no shopping e fique pouco tempo. Mesmo com todos os procedimentos, como o uso de máscaras e a higienização dos produtos, esse é um cuidado a mais que estamos tendo”, contou.

No Center Lapa 15% das lojas estão participando da ação, e um número de whatsapp foi disponibilizado para os clientes entrarem em contato com os estabelecimentos (confira o link abaixo). A expectativa é de que o serviço comece a ter mais adesão nas próximas semanas. O Paseo também está oferecendo drive thru, das 12h às 20h, e de segunda a sábado.

O Shopping Paralela implantou o serviço no dia 5 de maio e nos primeiro cinco dias cerca de 1,2 mil carros estiveram no estabelecimento. A expectativa é que o fluxo aumente à medida que o serviço ficar mais conhecido. Participam da ação 47 lojas dos segmentos de vestuários, sapatos, acessórios, perfumes e floricultura.

O Shopping Bela Vista não informou qual a porcentagem de lojas que aderiram ao drive thru, mas disse que o serviço já está em funcionamento e que tem incentivado os lojistas a aderirem ao modelo de negócio.Já o Shopping Piedade afirmou que está seguindo as determinações da prefeitura e que as empresas participantes estão listadas no site.

O Shopping Cajazeiras disse que também vai aderir ao modelo, e que está ajustando os detalhes com os lojistas.

Os shoppings de Salvador estão fechados desde o dia 21 de março, como uma forma de combater o crescimento da taxa de contaminação do novo coronavírus. Segundo a Abrasce, cerca de 400 mil pessoas circulavam todos os dias pelos corredores dos dez maiores centros comerciais da cidade.

Confira quais estabelecimentos oferecem drive thru em Salvador:

Shopping Barra – (https://shoppingbarra.com/)

Shopping Bela Lista – (https://belavistashopping.com.br/)

Shopping Center Lapa - (www.shoppinglapa.com.br)

Shopping da Bahia - (https://shoppingdabahia.com.br/compra-online/)

Shopping Itaigara - (www.shoppingitaigara.com.br)

Shopping Paralela – (www.shoppingparalela.com.br)

Shopping Paseo – (http://www.paseoitaigara.com.br/)

Shopping Piedade - (http://www.shoppingpiedade.com.br/)

Salvador Shopping – (www.salvadorshoppingonline.com.br)

Salvador Norte Shopping – (http://salvadornorteshopping.com.br/)

Parque Shopping Bahia (Lauro de Freitas) - (www.parqueshoppingba.com.br/compra-online/)

*O funcionamento segue o decreto das 12h às 20h, de segunda a sábado. Para saber quais lojas estão participando é preciso verificar no site de cada shopping.