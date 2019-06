Precisa-se de professores: concursos oferecem 3,5 mil oportunidades

Os professores que pretendem ingressar na carreira pública contam com 3.454 vagas abertas em pelo menos 15 concursos com inscrições abertas no país (veja na tabela). Entre os certames que mais se destacam, sobretudo na Região Nordeste, está o da Secretaria de Educação da Paraíba (PB). São mil vagas com salários de até R$ 2,1 mil para uma carga horária de 30 horas semanais. As inscrições podem ser feitas no site www.institutoaocp.org.br. O prazo termina na quinta-feira (6) e o valor da taxa de participação é de R$ 39.

Entre as especialidades está prevista a contratação de professores para as disciplinas de Artes, Biologia, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Espanhola, Língua Portuguesa, Matemática, Sociologia, Filosofia e Química.

O maior salário, porém, está na Prefeitura do Rio de Janeiro (RJ): R$ 6.073,29 para professor do ensino fundamental. As inscrições vão até o dia 18 deste mês no www.prefeitura.rio/web/portaldeconcursos. A inscrição é R$ 100.

As oportunidades são boas, o que deve aumentar o nível de preparação dos concurseiros, como recomenda o criador do portal Próximos Concursos, Wagner Fernandes. “Há excelentes concursos abertos com vagas para professores. É de extrema importância estudar as provas anteriores da mesma instituição, a fim de conhecer as características das questões e o nível de dificuldade”.





15 CONCURSOS PARA PROFESSORES COM INSCRIÇÕES ABERTAS Instituição Vagas Salário Escolaridade Prazo Prefeitura de São Luís de Montes Belos (GO) 127 2.206,05 Superior 30/06 Prefeitura Santo Antônio do Descoberto (GO) 1.066 R$ 2.557,74 Superior 20/06 Prefeitura Brejo de Areia (MA) 54 R$ 1.300,00 Superior 06/06 Prefeitura Viçosa (MG) 10 R$ 1.920,98 Superior 08/07 Prefeitura Rurópolis (PA) 120 R$ 1.280,00 Superior 10/06 Prefeitura Aroeiras (PB) 11 R$ 2.062,85 Superior 17/06 Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia da Paraíba (PB) 1.000 R$ 2.100,00 Superior 06/06 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR) 94 R$ 9.600,92 Superior 01/07 Prefeitura de Mandaguari (PR) 10 R$2.557,74 Superior 05/06 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE) 01 R$ 4.180,66 Superior 20/06 Prefeitura Sertânia (PE) 28 R$ 1.918,32 Superior 30/06 Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (RJ) 351 R$ 6.073,29 Superior 18/07 Prefeitura de Porto Velho (RO) 430 R$ 1.851,30 Superior 16/06 Prefeitura de Araçatuba (SP) 40 R$ 2.378,29 Superior 03/07 Prefeitura Magalhães Barata (PA) 112 R$ 1.149,40 Superior 15/07





O candidato que pretende concorrer a uma vaga de professor na rede pública deve se atentar para os requisitos exigidos em cada instituição. “O requisito mínimo exigido é de graduação em Licenciatura na área desejada. Além desse, a depender do cargo, podem ser exigidos complementos para adquirir pontos na classificação, como cursos, especializações e tempo de atuação na área”, acrescenta Fernandes.

Outras seleções

O Brasil soma atualmente 18. 290 vagas em 67 concursos abertos. Não há certames na Bahia até o momento. A maior remuneração em oferta está na Universidade de São Paulo (SP). São três vagas para cargos de nível superior com salário de R$ 16.100,43. As inscrições terminam 13 de setembro no site uspdigital.usp.br/gr/admissao. Não há mais informações na página da universidade sobre o valor da taxa.



CINCO LIÇÕES PARA PASSAR

Escolha Não adianta se inscrever em qualquer certame. Identifique qual é o ‘seu concurso dos sonhos’, que é aquele que esteja alinhado com as aspirações pessoais e profissionais.

Planejamento Defina um cronograma de estudos realista, ou seja, que leve em consideração o tempo do trabalho, família e lazer. “Isso é importante para não haver frustrações no desempenho das atividades e compromissos”, destaca o criador do portal Próximos Concursos, Wagner Fernandes.

Preparação É importante investir em material de qualidade para agilizar a aprovação. Busque algo que, de fato, esteja voltado para o cargo pretendido.

Mantenha o foco Entenda que o período de preparação exige escolhas e que o retorno desse esforço vai vir em forma de aprovação. Não desanime nem desista na primeira tentativa. Foque, principalmente, nos conteúdos que precisa estudar mais.

Motivação Busque algo que te motive a chegar lá: “esse elemento, sem dúvida, não vai te deixar desanimar até a aprovação.