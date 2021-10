Precisando de uma força? Consignado é melhor opção para fechar 2021 no verde 

Com a aproximação do fim de ano, alguns planos de última hora costumam bater à porta. A reforma da casa, uma viagem, alguma despesa imprevista de saúde, entre outras possibilidades para as quais a previsão financeira não estava preparada. É nessa hora que o crédito consignado acaba surgindo como uma opção para tirar as ideias do papel, mas antes é fundamental prestar atenção à linha de crédito, taxas, prazos e principalmente à instituição financeira escolhida, para que aquilo que parece uma boa oportunidade não acabe se tornando uma dor de cabeça.

De acordo com o consultor financeiro Sérgio Rodrigues, ao contrário da crença alimentada por muitas pessoas, o empréstimo e os seus juros não são vilões, mas antes de buscar o crédito é importante ter um planejamento e estudar as possibilidades para fazer uma escolha acertada.

“Existem alguns aspectos que a pessoa não pode deixar de considerar, como as taxas juros, condições de pagamento, linhas e até a possibilidade de fraudes e golpes, por isso é fundamental analisar bem a reputação da instituição bancária”, afirma.

Com 27 anos de mercado, o Inter tem como uma das suas principais preocupações a segurança dos seus clientes e a transparência nos seus processos. Com investimentos cada vez mais robustos em soluções digitais e diversificação de produtos, o Inter oferece uma série de vantagens para quem está precisando de uma forcinha nas finanças.

“Temos registrado um crescimento cada vez maior de clientes no Inter e estamos cuidando para que esse avanço garanta a qualidade do atendimento, proporcione segurança, comodidade e agilidade”, aponta Amanda de Castro, coordenadora do Digital Consignado do Inter. “Atualmente, uma das nossas linhas de crédito em destaque é o crédito consignado”, completa.

Solução ideal

Essa modalidade representa uma possibilidade substituir dívidas com taxas maiores, a exemplo do cartão de crédito e o crédito direto ao consumidor (CDC), por uma opção com taxas menores, prazos mais extensos e com desconto direto em folha.

“O consignado do Inter pode ser usado como uma solução para as mais variadas finalidades. A depender do convênio, os limites de empréstimo variam entre R$ 1.600 a R$ 570 mil. Em alguns casos, com a melhor taxa do mercado, segundo o ranking do Banco Central”, explica.

Um outro diferencial do Inter na aquisição do crédito consignado é a comodidade. Segundo a especialista, ao contrário das instituições tradicionais, todo processo de solicitação pode ser realizado sem sair de casa. “Por sermos totalmente digitais, o cliente não perde tempo se deslocando à agência para assinar documentação. Grande parte dos nossos convênios é possível fazer a assinatura digital e a análise de aprovação é ágil, em alguns casos conseguimos liberar o recurso até no mesmo dia”, diz Amanda de Castro.

“Além disso, o convênio permite que as parcelas sejam descontadas diretamente no salário do cliente ou aposentadoria, sem a necessidade do pagamento manual de guias e boletos”, completa.

Na Bahia, funcionários do Governo do Estado, Prefeitura de Salvador, Forças Armadas, Governo Federal e INSS contam com condições especiais. Conheça mais sobre o Consignado Público do Inter, tire dúvidas e faça uma simulação através do site.



