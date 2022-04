Preço do gás de cozinha na Bahia tem quarto reajuste no ano e valor deve ultrapassar R$ 130

O preço do botijão de gás teve o quarto reajuste do ano na Bahia, nesta quinta-feira (31), conforme divulgado pela Acelen, empresa que administra a Refinaria de Mataripe, O aumento entra em vigor na sexta (1°) e será entre R$ 5 e R$ 7.

De acordo com Sindicato dos Revendedores de Gás da Bahia, o valor médio do botijão, em Salvador, deve ser de R$ 132. O primeiro reajuste do ano ocorreu no dia 3 de fevereiro, quando o valor do produto chegou até R$ 120.

A Acelen informou que os preços dos produtos produzidos pela Refinaria de Mataripe seguem critérios de mercado que levam em consideração variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, dólar e frete. "A Acelen reafirma sua aposta em uma política transparente, amparada por critérios técnicos, em consonância com as práticas internacionais de mercado", concluiu a empresa.