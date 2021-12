Prédio da ONU em Nova York é isolado após ameaça de homem com arma

A sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, foi isolada no final da manhã desta quinta-feira (2) depois de uma denúncia à polícia de um homem armado circulando do lado de fora do prédio.

"A sede da ONU está fechada, há atividade policial", informou a porta-voz das Nações Unidas, Stéphane Dujarric.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram policiais armados cercando o suspeito em uma calçada. Ele segura algo, que seria uma arma, que não é identificada.

Um dos agentes, que não se identificou, disse que o homem ameaçou atirar contra si mesmo diante de uma das entradas do prédio.

Por conta do incidente, a avenida ao lado da sede foi fechada também.