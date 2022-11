Prédio desaba no baixo sul da Bahia e vídeo viraliza; assista

Um imóvel desabou no centro da cidade de Wenceslau Guimarães, no baixo sul da Bahia. As imagens, gravadas por populares, impressionam pela rapidez com que o prédio, onde iria funcionar uma farmácia, vai ao chão. O caso aconteceu na quarta-feira (23).

De acordo com a Defesa Civil do município, não houve registro de feridos. Apesar disso, outro imóvel vizinho foi atingido pelos escombros.

"Ainda não concluímos o laudo de vistoria, mas desconfiamos que seja por conta das enchentes, que causaram um colapso da estrutura. A gente chama de 'erosão fluvial'", esclarece o engenheiro do órgão, Lando Leal.

A cidade foi uma das atingidas pelas enchentes em dezembro do ano passado, fato que, segundo Lando, já contribuiu para o enfraquecimento de várias estruturas. Mas, para além disso, o aumento no volume do Rio das Almas, próximo à região, causou prejuízos ao longo deste ano.

"O rio está em nível acima da média, e acreditamos que as enchentes deste ano que causaram o desabamento. Na vistoria do ano passado, essa estrutura não havia sido prejudicada."

A área foi isolada, e será feita a vistoria dos demais imóveis que compõem o lote próximo ao Rio das Almas.

Assista vídeo: