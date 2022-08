Prédio do antigo Othon Palace, em Ondina, é comprado pela Moura Dubeux

Depois de comprar as antigas dependências do Salvador Praia Hotel, em 2019, a construtora pernambucana Moura Dubeux mirou num prédio vizinho, em Ondina, e acertou a compra do imóvel onde funcionava o tradicional Bahia Othon Palace, que encerrou as atividades em 2018. As informações são do site Bahia Notícias.

O empreendimento que ficará no lugar do velho Othon, que por muitos anos foi também um tradicional ponto de referência no Carnaval, abrigando camarotes badalados, ainda não foi definido pela nova proprietária. O espaço foi inaugurado como hotel em 1975.

No caso do Salvador Praia Hotel, a empreiteira está na reta final de construção de um condomínio residencial com apart-hotel.

Segundo o prefeito Bruno Reis, a aquisição do antigo Othon pela Moura Dubeux deve inviabilizar a instalação de camarotes para o Carnaval do ano que vem. O gestor confirmou recentemente que o circuito da folia permanece, por pelo menos mais um ano, na orla da Barra-Ondina. Vale destacar que Reis tem tentado viabilizar a mudança do Circuito Dodô para a orla da Boca do Rio.

