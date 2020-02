Prédio verde: nova sede de secretaria municipal vira atração no Comércio

O Comércio agora tem um novo ponto turístico, que conta com mais de 20 iniciativas sustentáveis. São 200 m² de fachada coberta por cerca de 1,2 mil plantas, de 17 espécies, na nova sede da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis), que começou a chamar a atenção de quem passava pelo bairro.

O local, que fica situado na Rua da Grécia, 43, atrai olhares de motoristas e pedestres que por ali passavam, como o do aposentado Mário dos Reis Filho, 67 anos, que observava atentamente do outro lado da rua a movimentação de pessoas enquanto fazia alguns registros de seu celular.

Mário aproveitou enquanto descansava antes de voltar para casa para tratar de enviar logo algumas das fotos aos amigos e mostrar o novo ponto turístico e sustentável da cidade. Ele garantiu que voltará em breve e trará com ele novos visitantes.

Do outro lado da rua, Mário observava a pareden verde, composta por diversas plantas

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

“É uma novidade, pois o paisagismo modifica muito o lugar. Estava na hora mesmo de ter algo assim no Comércio. Deu outra cara ao local. Fiz algumas fotos, e hoje, posso afirmar com total certeza, que traria amigos e conhecidos para conhecer e tirar fotos também, pois ficou muito bonito mesmo, estou impressionado. É importante preservar áreas verdes na cidade, manter locais arejados, ambientes agradáveis. Eu mesmo estava andando no sol quente, parei e decidi olhar, respirar um ar puro vindo das plantas do prédio”, comentou Mário, morador do bairro de Tancredo Neves.

De frente para o prédio, o chaveiro Olímpio Soares, 73, dividia a atenção entre sua barraca e a beleza da nova paisagem a sua frente. Ele, que trabalha há 40 anos no local, lembrou que a antes da intervenção, o prédio não tinha uma boa aparência e prejudicava os negócios ao seu redor.

“Como morador da cidade, acredito que vai virar uma atração para muita gente. Essa mudança beneficia o bairro. Eu, que trabalho aqui há 40 anos e já vi o Comércio de diversas formas, poder ver com essa paisagem agora é muito melhor. Espero que aumente também a movimentação de pessoas por aqui, que vai ajudar os comerciantes também”, pontuou.

Olímpio espera que novo prédio atraia muito mais visitantes para o Comércio

(Foto: Eduardo Dias/CORREIO)

O prédio ao qual Mário e Olímpio se referem e fazem elogios foi inaugurado na manhã desta quarta-feira (12), pelo prefeito ACM Neto, pelo vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis, e o titular da Secis, André Fraga, em solenidade em frente ao local.

A sede da Secis abrigará 23 iniciativas sustentáveis, que vão desde a opção por lâmpadas de LED e torneiras com temporizadores, até as placas de energia solar e o aproveitamento de água da chuva para irrigação da fachada verde do prédio e da grama do terraço. Serão cerca de 13 mil litros de água aproveitados mensalmente. Além de contar com uma horta, bicicletário e outras iniciativas.

No topo do prédio, na laje, foi instalado um local para reuniões, encontros, integrações e rodas de conversas: o Laje Talks, que possui acesso gratuito. Lá, serão realizados bate-papos com a proposta de conversar sobre temas de interesse público associados à sustentabilidade e que dialoguem com a cidade.

Neto destacou que a mudança da sede da Secis faz parte da intensificação do programa ‘Vem pro Centro’, que tem o objetivo de ocupar e movimentar o bairro do Comércio e levar 80% dos órgãos municipais para o local.

A Secis já é o quinto órgão instalado na região e se junta às pastas de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SMPJ), Cultura e Turismo (Secult), e da Saúde (SMS).

“Sentei com André para avaliar qual seria a melhor sede para a Secis e chegamos à conclusão de que, quando a nova sede fosse inaugurada, ela deveria ser um símbolo de toda a mudança que aconteceu na cidade ao longo dos últimos anos na política de sustentabilidade. Hoje, nós estamos resgatando mais um compromisso com a cidade. Temos uma sede que, além de todo seu design, toda sua aparência que chama a atenção, e do aspecto visual, ao mesmo tempo contrasta e se harmoniza com as construções antigas da cidade", disse o prefeito, que destacou as características sustentáveis do espaço e a precoupação municipal com o tema.

“Em 2013, quando iniciamos na Prefeitura de Salvador, não encontramos políticas voltadas para a proteção ao meio ambiente, para o cuidado com a natureza e para a resiliência. Eram coisas que passavam distantes da prefeitura. Foi um compromisso nosso que esse tema se tornaria prioridade nessa gestão. Agora, passados sete anos, podemos olhar para trás e ver que todo esforço valeu a pena. Mais que isso, a coragem que nós temos para quebrar paradigmas”, destacou.

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

Além das secretarias já instaladas no Comércio, outros órgãos vinculados à prefeitura também estão inseridos no local, como a Ouvidoria Geral do Município (OGM), Empresa Salvador Turismo (Saltur), Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm), Central Integrada de Licenciamento de Eventos (CLE) e Centro do Empreendedor Municipal (CEM).

Segundo André Fraga, titular da pasta, a nova sede já é uma referência de prédio público e sustentável em Salvador e no Brasil. Para ele, quem passa pelo local, se impressiona.

“É um espaço público com várias iniciativas sustentáveis e artes urbanas espalhadas. É algo inovador, mesmo tendo uma estrutura limitada. Mas, nos inspiramos para montar um local de trabalho que possa também ser inspirador para as pessoas. Não podíamos pensar numa sede não fosse impactante para o meio ambiente, para a Secis”, explicou.

Durante a solenidade, ACM Neto também assinou o projeto de lei que institui a Política Municipal de Inovação, que será encaminhado à Câmara dos Vereadores e prevê, dentre outras ações, incentivos fiscais para o desenvolvimento de atividades tecnológicas e do empreendedorismo inovador na cidade.

Microclima

Além de tornar a região do Comércio mais bonita, as plantas da fachada da nova sede da Secis proporcionam a melhoria do microclima das redondezas e reduz a demanda por refrigeração no próprio edifício. A fachada possui um sistema de irrigação automatizado, que reaproveita a água da chuva e dos condensadores dos aparelhos de ar-condicionado.



O espaço também contribui com a biodiversidade ao contar com uma criação de abelhas sem ferrão da espécie Jatahy - que são nativas e prestam importante papel na polinização das plantas e têm baixa presença em áreas urbanas. Este é o primeiro meliponário dentro de um prédio público de Salvador inserido totalmente no ambiente urbano.



Assim como faz em vários espaços da cidade, a Secis implantou uma horta no terraço da sede, destinada aos colaboradores da pasta. Nos vasos, são cultivados manjericão, alecrim, coentro, salsa, sálvia, tomilho, orégano, cebolinha, hortelã-miúda e couve.



Um quarto do terraço do prédio é ocupado por um sistema de cobertura verde, com grama da espécie Zoysia japonica, conhecida popularmente como Esmeralda. São 185 m² que também ajudam a regular o microclima e reduzir a demanda por refrigeração, consequentemente reduzindo, também, o consumo de energia elétrica. De acordo com estudos desenvolvidos na Universidade de São Paulo (USP), as coberturas verdes podem reduzir em até 5°C a temperatura em um microclima.

Eficiência e energias renováveis

A nova sede também é referência em relação ao uso de energia. Parte do consumo de energia do edifício é gerada a partir de um sistema que conta com 34 painéis solares fotovoltaicos instalados no terraço, gerando 1.428,269 kW por mês, o que evita a emissão de 421,55 kg de CO2 em um ano.



A iluminação do prédio foi pensada para depender o mínimo possível de energia comum. O projeto interno foi constituído para aproveitar, ao máximo, a iluminação natural e reduzir o consumo de energia. Para isso, foram instaladas divisórias de vidro e nenhuma película foi usada nas janelas nos espaços integrados de trabalho.



Todas as luminárias usadas no local possuem lâmpadas em LED, que consomem pouca energia e têm grande durabilidade. Além de todas essas medidas, os equipamentos que foram adquiridos tiveram o selo de eficiência energética do Programa de Nacional de Conservação de Energia (Procel), como um elemento definidor para a aquisição.



Gestão de resíduos

Todos os andares contam com coletores de resíduos de materiais recicláveis, que, após triados, são encaminhados para a cooperativa Coopcicla. Os resíduos orgânicos provenientes do refeitório são destinados a uma composteira que funciona com minhocas, transformando cascas de frutas e verduras em composto usado na horta do terraço.



Na Secis, passa a funcionar também um ponto de entrega para diversos materiais que não devem ser descartados no lixo comum. Ou seja, no local, qualquer cidadão pode levar equipamentos eletroeletrônicos usados ou quebrados, lâmpadas queimadas, óleo usado além de pilhas e baterias que a secretaria dará a destinação adequada.

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier