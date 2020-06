Prefeito ACM Neto anuncia mudanças nas secretarias municipais

O prefeito ACM Neto anunciou nesta quinta-feira (4) mudanças no secretariado municipal. "Nosso foco não muda em nada. Continuaremos sem fazer política. Só temos um foco: saúde pública. Vida humana. Cidade de Salvador", afirmou Neto, dizendo que as mudanças são uma "formalidade" para cumprir a legislação eleitoral. Hoje é o último dia do prazo para descompatibilização dos interessados em serem candidatos nas eleições de outubro. "Deixam as secretarias mas não deixam nossa equipe e nosso trabalho", afirmou.

A Secretaria de Infraestrutura, que era até então comandada pelo vice-prefeito Bruno Reis, será assumida por Luciano Ricardo Sandes, diretor da Secretaria de Manuntenção (Seman). Por enquanto, ele vai acumular as duas funções. Sandes faz parte da equipe da prefeitura desde o início, em 2013.

Ivete Sacramento deixa a pasta da Secretaria de Reparação para entrada de Oilda Rejane Silva Ferreira, que já atuava como coordenadora na pasta. "Já está na nossa equipe", disse. Oilda é bacharel em DIreito e em Comunicação Social.

Na Secretaria de Promoção Social, sai Ana Paula Matos, que será substituída por Juliana Guimarães Portela, que já era diretora de promoção social da pasta. Ela é formada em Pedagogia e tem especialização em Gestão Pública e Municipal. "Pessoa com vasta experiência na área de promoção social. É hoje uma das peças mais importantes dentro da nossa secretaria. Por isso mesmo ela assume e Ana Paula retoma a sua função de assessoria no gabinete do vice-preifeto Bruno Reis", explicou.

A Limpurb também terá mudança de comando. Alexsandro Freitas Silva, que é servidor público e já trabalha na prefeitura vai assumir o cargo.

a coletiva, Neto também falou da permanência de Leo Prates, que era um possível candidato nas eleições municipais pelo PDT, permanece na secretaria da Saúde. Leo já havia se pronunciado ontem. "Ele vem sendo uma peça fundamental para todos nós. Teve minha absoluta confiança para tomar a decisão que achasse mais adequada", afirmou Neto. "Refletindo sobre o momento, compreendendo seu papel, ele tomou a decisão de permanecer", diz.

Durante a fala, que acontece durante a inauguração de um trecho da Via Regional, em Sete de Abril, Neto também defendeu o adiamento das eleições municipais de outubro para alguma data ainda neste ano.