Prefeito ACM Neto discute liderança em tempos de crise em evento de universidade

A pandemia acentuou e trouxe à tona a necessidade de capacitar e desenvolver pessoas nas organizações, com o objetivo de trafegar em cenários altamente complexos e de mudanças constantes, como o que vivemos neste momento. É inegável que a velocidade e a complexidade das mudanças no mundo não diminuirão, portanto, novos tempos de complexidade exigem um novo conceito de liderança, com profissionais preparados para tomadas de decisões rápidas e assertivas, buscando o bem comum de uma comunidade.

Na próxima edição do Papo de Mercado, evento promovido pelo Centro Universitário UniRuy, através do curso de Administração, que acontece nesta quinta-feira (10), a partir das 17h, o palestrante convidado será o prefeito ACM Neto, que vai discutir o tema “Liderando na Complexidade”. O assunto abordado visa trazer a experiência do prefeito de Salvador diante da pandemia como uma forma de inspirar os profissionais que ocupam posição de liderança, assim como despertar a consciência destes indivíduos para a responsabilidade de desenvolver novos modelos de atuação neste mundo complexo.

“O Papo de Mercado traz mais uma vez a oportunidade de fortalecer o aprendizado dos universitários e comunidade do seu entorno através de debates de fundamental relevância para a sociedade, como acerca das competências indispensáveis para a atuação do líder em situações desafiadoras e complexas. Assunto bastante atual e que merece ampla discussão”, destaca a coordenadora do curso de administração do UniRuy, Bárbara Soares.

Os interessados em participar da conversa online e gratuita devem se inscrever por meio do link do evento .