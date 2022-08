Prefeito anuncia Léo Santana, Bell Marques e Psirico no Festival da Virada

O prefeito Bruno Reis anunciou, nesta segunda-feira (1°), que Léo Santana, Bell Marques, Thiago Aquino e Psirico serão algumas das atrações do Festival da Virada, ao lado do Centro de Convenções, na orla da Boca do Rio.

A informação foi confirmada pela TV Bahia. A prefeitura informou ao CORREIO que, até o momento, a grade com as atrações não foi fechada oficialmente.

Em maio, o prefeito Bruno Reis havia informado que a lista com os artistas que estariam no festival estava praticamente fechada. A festa vai acontecer entre 28 de dezembro e 1º de janeiro, na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio.

"Com certeza será uma virada com grandes artistas para compensar os dois anos que não pudemos realizar", disse o prefeito quando confirmou a realização da festa em maio.

Show da virada

Claudia Leitte é o principal nome cotado para assumir a virada de ano no Festival Salvador, de acordo com informações exclusivas do portal Alô Alô Bahia. A cantora, inclusive, estaria radiante com a possibilidade de fazer o show durante a celebração, no dia 31 de dezembro, que contará também com outras atrações de destaque nacional. Claudia, esse ano, está completando 20 anos de carreira.