Prefeito anuncia nova convocação de 23 agentes durante formatura de guardas municipais

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou a autorização para convocação de mais 23 guardas civis municipais aprovados no concurso de 2019. O comunicado foi feito durante a formatura de 77 agentes da segunda turma do órgão, que aconteceu na manhã desta sexta-feira (23), no Clube da Adelba, em Patamares. Inicialmente, 100 convocados participaram do curso de formação, mas 23 desistiram, provocando uma nova convocação para completar o quadro pretendido. Com a formatura desta sexta, a Guarda passa a contar com um efetivo de 1307 agentes.

A Guarda Civil Municipal completou neste mês de julho 13 anos de existência. Em 2008, ocorreu o primeiro concurso do órgão. Em 2019, o segundo concurso aprovou 477 candidatos. Destes, 50 seriam convocados no início de 2020, mas, com a pandemia, a decisão foi adiada. “Naquele momento, praticamente todas as ações da prefeitura foram voltadas para o enfrentamento da pandemia. Veio, logo em seguida, a Lei Complementar 173, impedindo a convocação de novos servidores públicos”, disse o prefeito durante a cerimônia.

Com a autorização para convocação, ao invés dos 50 concursados, 100 foram chamados. “Eu me lembro que, ainda como candidato a prefeito, em todas as lives que eu fazia, estavam os concursados, de forma justa, legítima e respeitosa, pedindo a convocação dos 477 concursados. Eu dava entrevista e eles estavam na porta, levavam os filhos e eu não tinha como não me sensibilizar. Eu sei a importância de um salário, ainda mais num momento de crise, para um pai de família”, acrescentou o prefeito.

Em fevereiro de 2021, ocorreu a nomeação dos 100 aprovados. O curso teve duração de três meses. Os agentes participaram de aulas sobre ética, cidadania, direitos humanos e atuação com grupos vulneráveis, técnicas e procedimentos operacionais no uso dos equipamentos de baixa letalidade e letais (armamento e tiro), defesa pessoal, operador de rádio HT, técnicas e procedimentos operacionais envolvendo abordagens, escolta e comboio, gerenciamento e negociação de crises, e patrulhamento em grandes eventos, dentre outros temas.

Os guardas formados começarão a atuar nas ruas de Salvador a partir do dia 2 de agosto. O trabalho inicial será de patrulhamento, com supervisão e acompanhamento de agentes mais experientes. Os 77 agentes já atuaram durante o curso nas barreiras sanitárias da Guarda Municipal instaladas na orla da Barra, nas imediações do Farol, em estágio supervisionado.

A formação completa dos novos agentes, que possuem em média 32 anos, durou 640 horas, atendendo aos pré-requisitos da Secretaria Nacional de Segurança Pública, para formação de um guarda civil municipal. “Foram mais de três meses de capacitação intensa. Tivemos momentos de extrema dedicação de todos os formandos, que passaram por todas as experiências de um guarda civil”, salientou o diretor Maurício Lima.

O gestor acrescentou a necessidade dos agentes exercerem comportamento exemplar e humanizado junto à rotina diária de trabalho na cidade. “Não adianta ter melhor armamento e fardamento se nas ruas nossos guardas não dedicarem à população um tratamento gentil, educado, equilibrado e com discernimento. Esse foi um pedido que fiz para eles, porque isso é o que vai fazer a diferença”, esclareceu Lima.



O inspetor Marcelo Silva declarou que os 77 guardas estreantes estão aptos para atender à população e colaborar com as ações desenvolvidas pelo município: “O curso de formação que realizamos deu conhecimento suficiente para que eles possam entregar a Salvador um serviço com grau de excelência elevado”.

Também participaram da cerimônia de formatura a titular da Secretaria de Ordem Pública, Marise Chastinet; o inspetor-geral da GCM, Marcelo Silva; e o diretor de Segurança Urbana e Prevenção à Violência, Maurício Lima, entre outros gestores municipais, representantes das Forças Armadas e das polícias Militar e Civil, além de familiares dos novos agentes.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro