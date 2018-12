Prefeito anuncia novo concurso para Salvamar em 2019

Na abertura oficial do Verão de Salvador, o prefeito ACM Neto entregou no inicio da tarde de hoje, novos equipamentos à equipe do Salvamar e aproveitou a cerimônia, que aconteceu na área do Antigo Aeroclube, para anunciar a abertura de um novo concurso para a contratação de novos salva-vidas em 2019.

Atualmente com uma equipe composta por um efetivo de 240 pessoas, mais 40 profissionais em regime simplificado (REDA), o último certame da Coordenadoria de Salvamento Marítimo aconteceu há 10 anos.

“Além de todo aparato e uniforme novo para o Salvamar, mais a ampliação do efetivo para o verão por meio do Reda, no ano que vem nós vamos fazer um concurso público para a contratação de novos salva-vidas também”, destacou o prefeito, que espera ainda um dos verões mais movimentados para a capital baiana.

“Esse inicio de dezembro já mostra isso. Mais de 98% de ocupação na rede hoteleira, também muito motivado pelo festival da virada, mas a gente espera que seja um verão muito aquecido, onde a gente vai ter empregos diretos e indiretos sendo criados em Salvador”.

Entre os equipamentos entregues está um quadriciclo, que vai dar mais agilidade ao deslocamento das equipes de resgate. (Foto: Mauro Akin Nassor/ CORREIO) Salva-vidas jogaram capoeira durante a cerimônia e cantaram também o hino da corporação. (Foto: Mauro Akin Nassor/ CORREIO) As pranchas de padrão internacional facilitam o acesso ao mar e serão utilizadas pela primeira vez nos resgates. (Foto: Mauro Akin Nassor/ CORREIO)

Em parceria com a Mahalo, entre os equipamentos entregues estão 300 kits contendo camisa de proteção UV, regata, sunga ou maiô, boné e bermuda, assim como 15 pranchas novas de padrão internacional e 20 bases móveis.

O Salvamar ganhou ainda o reforço de um ônibus e um quadriciclo. “Todo esse aparato vem para garantir uma maior proteção ao banhista tanto o soteropolitano, quanto aquele que vier disfrutar das praias de Salvador”, completou Neto.

Operação Verão

Na estação mais quente do ano, o efetivo será distribuído em 31 postos fixos e 20 móveis. Segundo o secretário municipal de Ordem Pública (Semop), Marcus Passos, ao longo do ano até 2019 estão sendo investidos cerca de R$ 1,2 milhões na estrutura do Salvamar.

“Em alguns momentos, vamos trabalhar em regime de plantão. A ocupação hoteleira é cada vez maior, e, consequentemente, nas praias também. Estamos preparados com todo aparato necessário”, pontuou.

Amanhã (22), a prefeitura lança ainda uma campanha de identificação de crianças na praia. “Nos postos do Salvamar os pais ou responsáveis poderão retirar uma pulseirinha de indenização para os seus filhos. 50 mil delas serão distribuídas. Perde-se por dia, nas praias do país, uma criança por dia. Vamos distribuir panfletos com cuidados e orientações necessárias para quem vai a praia”.

A área de cobertura concentra a região do jardim de Alah até a praia de Ipitanga. O coordenador do Salvamar, João Luís Moraes chama ainda a atenção dos banhistas para o cuidado redobrado nas praias de Jaguaribe, Farol de Itapuã, Piatã, Stella Maris e Praia do Flamengo.

“São as mais perigosas e com maior índice de afogamento. Por isso, a gente sempre orienta aos banhistas que procurem antes informações com o profissional. Ele vai indicar o local que não tem corrente de retorno, vala e pedras para tomar seu banho seguro”.

Só este ano, o Salvamar registrou até o momento, 989 resgates. Em 2017 foram 1,2 mil. “O verão com segurança é aquele que quem quer nadar, nada paralelo à praia. É importante também dar preferência ao banho na linha da cintura. Caso veja alguém se afogando, a gente pede para que chame um salva-vidas e não se arrisque em tentar socorrer a pessoa. Mantenha-se calmo, que, com certeza, o profissional vai chegar para retirá-lo do mar”, acrescentou Moraes.