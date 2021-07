Prefeito Bruno Reis é vacinado contra covid-19: 'Chegou a minha vez'

O prefeito Bruno Reis se vacinou nesta quinta-feira (1º) contra a covid-19, na Unidade da Saúde da Família (USF) de Plataforma. O gestor foi imunizado com a vacina da Astrazeneca/Oxford, fabricada no Brasil pela Fiocruz. "Hoje chegou minha vez de tomar a vacina contra a covid. Esse é o único caminho para vencer essa pandemia. Não estou me vacinando apenas por mim, mas pela proteção e cuidado de todos ao meu redor. Viva a ciência e toda luta dos profissionais da saúde", escreveu nas redes sociais.

No vídeo divulgado, Bruno aparece ouvindo a explicação da vacinadora, que mostra o imunizante na seringa, informa a quantidade e confirma a fabricante. Logo depois, ele diz que sentiu apenas uma "muriçocazinha, uma picada". "Até nisso dei sorte, minha vacinadora é minha xará, Bruna", brincou, se referindo a Bruna Simões, coordenadora de Imunização do Distrito Sanitário do Subúrbio Ferroviário.

Bruno se imunizou por idade - está com 44 anos. Ele já havia defendido a vacinação, sem escolha de fabricante. "Amanhã eu vou tomar, se chegar, a pior vacina que estiver disponível. Não sei quais terão disponibilidade amanhã, mas vou tomar a que, às vezes, as pessoas resistem, para dá o exemplo. Aguardei a minha vez. Esperei chegar. E vou tomar qualquer vacina que estiver disponível para justamente mostrar que o importante não é escolher a vacina, é se vacinar", garantiu.

Além das pessoas a partir de 43 anos de idade, a vacinação contra a covid-19 também é realizada hoje para os moradores de 18 anos na Ilha de Maré; e para as pessoas em situação de rua; pessoas com comorbidades; e categorias profissionais consideradas como prioridade na imunização. A aplicação da segunda dose foi suspensa nesta sexta (1°).