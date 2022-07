Prefeito Bruno Reis entrega via requalificada no Santo Antônio 

Demanda antiga dos moradores do Santo Antônio além do Carmo, a requalificação da pavimentação e drenagem da Rua dos Adobes foram realizadas pela prefeitura e entregues na manhã desta sexta-feira (1°), pelo prefeito Bruno Reis. Também estiveram presentes na ocasião os vereadores, Cláudio Tinoco e Júlio Santos, e o diretor geral da Defesa Civil (Codesal), Shostenes Macedo, entre outras autoridades.

A intervenção na via, que faz parte do Centro Histórico, foi realizada com o investimento de R$1,6 milhão, fruto de recursos próprios. A requalificação envolveu a nova drenagem, reforma do passeio e meio-fio, além da pavimentação da via.

Ao chegar no local para realizar a entrega, Bruno Reis visitou a casa de um dos moradores da região que sofria com os constantes alagamentos. "Esse é um sonho histórico de mais de 30 anos [dos moradores]. Mais uma grande obra de macrodrenagem, em que resolvemos definitivamente o problema do alagamento na casa das pessoas", destacou o prefeito.

A macrodrenagem cria uma rede de escoamento própria para as águas da chuva, impedindo o alagamento das ruas. Para o vereador Cláudio Tinoco, a medida é importante intervenção para o Centro Histórico da cidade. "Quero agradecer a Deus por estamos aqui no Santo Antônio esta manhã. Nós sabemos que além dos comerciantes e visitantes, nós temos uma população aqui nessa região. Muitas pessoas que passam por essa rua não imaginam a importância dessa intervenção para o esse local histórico", diz Tinoco

Hoje, além da entrega da obra, o prefeito Bruno Reis também completou um ano e meio na gestão do capital baiana. Antes de finalizar a cerimônia ele destacou outras intervenções realizadas na cidade durante esse período e foi presenteado com um quadro da artista plástica Gabriela Jô, moradora do Santo Antônio.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro