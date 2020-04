Prefeito de Cachoeira anuncia corte de 30% do próprio salário

O prefeito e o vice-prefeito de Cachoeira reduziram em 30% os seus próprios salários durante os próximos dois meses. Parte do salário dos dois nesse período corresponde a cerca de R$ 17 mil. Com o valor, os dois gestores irão comprar alimentos que serão doados à população pobre do município.

"Neste momento de luta contra o Coronavírus em que todas as pessoas devem ficar em casa para evitar a doença, devemos exercer nossa solidariedade principalmente com quem mais precisa de ajuda", disse o prefeito Tato Pereira (PSDB) em nota.