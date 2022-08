Prefeito de Dário Meira deixa o governo e anuncia apoio a ACM Neto

O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) recebeu nesta quarta-feira (24) o apoio do prefeito reeleito de Dário Meira, William de Alemão (PP), e de 8 dos 9 vereadores do município. Todos estavam na base do governo e decidiram fazer a “portabilidade” depois que obras de infraestrutura prometidas pela administração estadual não foram realizadas.

“Dário Meira sofreu muito com as fortes chuvas que atingiram o município no final do ano passado. O governador Rui Costa prometeu fazer muita coisa, mas nada saiu do papel. Minha decisão, então, foi apostar em um político que transformou Salvador, por diversas vezes foi considerado o melhor prefeito do Brasil e, sem dúvida, é o mais preparado para comandar a Bahia a partir de 1º de janeiro do ano que vem”, afirmou William de Alemão.

De acordo com o prefeito, a população de Dário Meira quer ACM Neto como governador. “Não adianta remar contra a maré, os eleitores de toda a Bahia querem mudança porque não aceitam morar no estado mais violento e com a pior educação do país”, disse o prefeito, que foi reeleito com 61,66% dos votos. “Uma prova que os baianos querem mudança é que 8 dos 9 vereadores do município também estão fechados com ACM Neto”, afirmou.

William de Alemão disse também que ACM Neto se comprometeu, caso seja eleito, a enviar à cidade técnicos e especialistas para que possam analisar a possibilidade de mudar o curso do ribeirão do Meio. “Há mais de 30 anos o ribeirão é responsável pelas grandes enchentes que causam enormes prejuízos à população e à economia da nossa cidade. O que nós queremos, de fato, é alguém comprometido em solucionar este problema e, não temos dúvida, este alguém é ACM Neto”, afirmou o prefeito.