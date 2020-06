Prefeito de Feira determina exoneração de procurador acusado de assédio sexual

O prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins, exonerou do cargo de Procurador Geral do Município, o advogado Ícaro Ivvin de Almeida Costa Lima. No dia 14 de abril, houve uma denúncia de assédio sexual contra o procurador. No dia 28 do mesmo mês, o prefeito Colbert Martins determinou a instauração de uma sindicância para apurar. A conclusão da sindicância foi entregue oficialmente na última sexta-feira (19) e o decreto de exoneração foi publicado na manhã desta quarta-feira (24), no Diário Oficial do Município.



“Já está pronto e vamos encaminhar à Câmara Municipal o pedido de destituição do advogado Ícaro Ivvin, e, nos próximos dias, encaminhar ao Poder Legislativo o novo indicado ao cargo”, salientou o prefeito. O procurador geral do município e secretário interino de Desenvolvimento Social de Feira de Santana, Ícaro Ivvin, foi denunciado por assédio sexual. A mulher que prestou queixa contra ele trabalha, através de cooperativa, na secretaria coordenada por Ivvin.

A queixa foi registrada no dia 15) de abril, na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana. Na ocasião, a funcionária informou que trabalhava no local há menos de uma semana e foi assediada na noite do dia 14 de abril. A nomeação de Ivvin foi publicada em edição extra do Diário Oficial Eletrônico em 5 de abril. De acordo com o secretário, ele assumiu o cargo na segunda-feira (6).

Ao site Acorda Cidade, a delegada Edileuza Sueli, responsável pela investigação do caso, informou que, em depoimento, a vítima relatou que o secretário tinha o hábito de pedir que ela fizesse hora extra. A mulher teria relatado ainda que, no dia do assédio,os dois ficaram sozinhos na sala e ele tentou beijá-la à força, tentando levantar sua blusa em seguida. No dia seguinte, a mulher prestou queixa.

Na época da acusação, o CORREIO procurou Ícaro Ivvin, que negou a acusação. O secretário interino disse ser vítima de uma denúncia falsa que tem um “cunho político muito forte”. Ele relata ter sofrido ataques por ter assumido de forma interina a secretaria.

“Fui informado que um vereador que teve problema com a secretaria acompanhou a pessoa na denúncia. Na sexta-feira (10), circulou na cidade um áudio falso de que teria feito uma demissão em massa depois de ter assumido. Essa demissão tinha se iniciado na última gestão, quando tinha ocorrido um Reda e o grupo já ia ser substituído por outro. Vou provar a minha inocência”, afirmou o secretário.

Ainda de acordo com o promotor, a funcionária autora da acusação não trabalhava na entrada do gabinete quando ele assumiu a pasta. Ivvin relatou que houve uma mudança na secretaria e ela assumiu o cargo. “Quando eu cheguei, outra pessoa assessorava a entrada do gabinete e colocaram essa pessoa. Na época, achei que fosse nada demais. Hoje eu fui informado que um grupo de pessoas está buscando mais gente para fazer outras acusações desse tipo”, disse.

O secretário teve acesso ao inquérito e optou por não adiantar mais informações para não comprometer a defesa do inquérito. “Acho que tem uma combinação de fatores aí. Meu modelo de gestão é bem enérgico e sei que essa acusação tem cunho político.Tenho certeza que a verdade virá à tona e, no final, essa calúnia vai cair por terra”, completou.

Logo que ocorreu a denúncia, a Comissão de Direitos Humanos e Proteção à Mulher da Câmara Municipal de Feira de Santana solicitou ao prefeito Colbert Martins o afastamento imediato do secretário e da funcionária.