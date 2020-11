O atual prefeito de de Florianópolis, Gean Loureiro (DEM) foi reeleito no primeiro turno das Eleições 2020. Com 100% das urnas apuradas, Gean Loureiro alcançou 53,43% dos votos. No total, ele recebeu 126.144 votos.

Em segundo lugar ficou o candidato Professor Elson (PSOL), que recebeu 42 mil votos (18,13%). Em terceiro lugar, Pedrão (14,21%), seguido por Angela Amin (7,42%). Em 2016, Gean disputou o cargo no segundo turno e venceu com 50,26%.