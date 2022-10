Prefeito de Ibiassucê, Adauto Prates morre enquanto fazia caminhada

O prefeito do município de Ibiassucê, Francisco Adauto Rebouças Pires morreu enquanto fazia um caminhada no estádio da cidade. O político teria sofrido um infarto, no último sábado (22).

A morte causou comoção na cidade e centenas de pessoas se reuniram para se despedir do prefeito. O vice-prefeito Emanuel Fernando Cardoso declarou luto de sete dias pela morte de Adauto, além de ter declarado feriado municipal nesta segunda-feira (24).

O velório de Adauto aconteceu nesse domingo (23) no estádio Otavão e o corpo foi sepultado às 17h.

A prefeitura lamentou a morte do político. "O legado que que Adauto nos deixa é que seu modelo de administração pública permanecerá e servirá de inspiração aos homens e mulheres de bem, sendo exemplo de integridade, dedicação, persistência, força, amor ao próximo e o ensinamento de que a vida é uma grande comemoração", disse em nota.