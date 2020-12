Prefeito de Itabuna, famoso pelo 'morra quem morrer', está com covid-19

O prefeito de Itabuna, Fernando Gomes (PTC), contraiu o novo coronavírus. De acordo com a assessoria da prefeitura da cidade no Sul da Bahia, ele está bem, sem sintomas e em isolamento em casa.

Ainda segundo a assessoria da prefeitura, a esposa de Gomes estava com covid-19, mas já teve alta. Outros familiares e funcionários próximos ao prefeito realizaram o teste nesta quinta-feira (17).

Fernando Gomes causou polêmica no início da pandemia, em julho, com um comentário sobre as medidas municipais relacionadas ao comércio. Em um vídeo postado nas redes sociais, o prefeito declarou que iria autorizar a reabertura do comércio local “morra quem morrer”.

Em seguida, ele afirmou que a declaração não refletia um descaso com as vítimas da doença.

Em outubro, Fernando Gomes tentou se reeleger, mas ficou em terceiro lugar com 15,35% dos votos. Augusto Castro (PSD), ex-deputado, foi o prefeito eleito.