Prefeito de Osasco é atingido por explosão de fogueira em festa; vídeo

O prefeito de Osasco Rogério Lins foi atingido pela explosão de uma fogueira na noite desta sexta-feira (28). De acordo com o G1, ele estava com uma tocha para acender a fogueira do Arraiá do Servidô, que acontece na cidade, que fica na Grande São Paulo, quando o fato ocorreu.

O gestor estava acompanhado da primeira-dama Aline Lins. Populares prestaram socorro inicial, segundo os bombeiros. Os dois foram levados para o Hospital Antônio Giglio por uma ambulância que estava no evento. Eles estão em situação estável.

Segundo a assessoria da prefeitura, o boletim médico dos dois será divulgado só no sábado.

Veja o momento da explosão em dois ângulos: