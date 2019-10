Prefeito de São Paulo começará quimioterapia para tratar câncer

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), 39 anos, deve começar a quimioterapia para combater um câncer diagnosticado na cárdia, que fica localizada na transição entre estômago e esôfago. O tratamento deve começar entre esta segunda-feira (2) e terça-feira (29).

Conforme o médico Artur Katz, há uma metástase única no fígado. Isso mostra que uma célula cancerígena saiu do estômago e seguiu para o fígado. "Uma pequena lesão. O fato de não ter lesão no peritônio é uma boa notícia", afirmou o médico Raul Cutait em coletiva.

Ainda segundo Katz, a doença foi traiçoeira, porque não havia sintoma no local. Só a trombose que indicou a possibilidade da doença. Túlio Pfifer, oncologista do Sirio Libanês, disse que as sessões de quimioterapia começarão em breve, com três tipos de medicamentos. “Tumor é relativamente frequente, mas mais raro nos jovens”

Covas pretende continuar no cargo de prefeito. “Ele tem a responsabilidade de ficar no cargo enquanto possível e terá a possibilidade de deixar o cargo se precisar. Amanhã tem uma reunião agendada”

Na manhã desta segunda, Covas disse estar confiante que vai vencer os desafios relacionados à sua saúde. Covas foi internado na quarta-feira (23) para o tratamento de uma erisipela que evoluiu para uma trombose venosa em sua perna, tromboembolismo pulmonar no Hospital Sírio-Libanês, na Zona Sul de São Paulo.

Novas informações sobre o estado de saúde de Covas serão divulgadas após os resultados dos exames anatomopatológicos em uma entrevista coletiva nesta segunda-feira (28).