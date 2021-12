Prefeito diz que está recebendo propostas de novos formatos para o Carnaval

O prefeito Bruno Reis voltou a falar sobre a realização do Carnaval em Salvador. O prefeito disse ainda que está recebendo propostas de formatos para realizar o Carnaval com segurança.

"Ontem foi apresentada uma outra alternativa para ter um carnaval controlado, com número limitado de pessoas na área do Terminal da França, no Comércio. Estamos recebendo outras propostas também", disse.

O prefeito disse que se reuniu com entidades carnavalescas nessa terça-feira (14) que relataram que podem deixar de existir caso a festa não seja realizada em 2022. "Ontem mesmo eu me reuni com a associação com representantes do samba, representantes dos blocos afro, Ilê, Malê, Muzenza, Cortejo Afro, e todos estão com dificuldade de se apresentar no ano que vem. Porém, dizem também que se não apresentarem no ano que vem, não voltam em 2023".

Segundo ele, a expectativa ainda é de que a decisão seja tomada em conjunto com o governador Rui Costa. Bruno reforçou que a prioridade é garantir a segurança das pessoas.

"Não vamos correr risco para depois adotar medidas de isolamento social. Espero poder tomar essa decisão em conjunto com o governo do estado, até porque a prefeitura não tem condição de realizar a festa sozinha", disse.