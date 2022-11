Prefeito é morto a tiros dentro de gabinete da prefeitura no RS

O prefeito de Lajeado do Bugre, cidade no Rio Grande do Sul, foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (24).

Roberto Maciel Santos (PP) teve o gabinete invadido por um homem encapuzado. Uma outra pessoa ainda não identificada foi atingida e levada ao hospital.

Em entrevista ao site LA+, a delegada Aline Dequi Palma explicou que a Brigada Militar do Estado iniciou as buscas pelo suspeito logo após o caso.

"A Polícia Civil agora vai tomar todas as providências de polícia judiciária, acionar a perícia, ouvir de imediato algumas testemunhas, a outra vítima. E a Brigada Militar segue nas buscas a este veículo que foi indicado", disse.