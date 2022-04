Prefeito e vice de São Francisco do Conde anunciam apoio a ACM Neto

O prefeito de São Francisco do Conde, Antônio Calmon (PP), e o vice, Carlos Alberto Bispo Cruz (PT), anunciaram nesta segunda-feira (25) apoio à candidatura de ACM Neto (União Brasil) ao governo do estado. Os apoios foram divulgados no mesmo dia em que pesquisa do Paraná Pesquisas indicou liderança de Neto nas intenções de voto.

“Decidi apoiar ACM Neto e João Leão (pré-candidato ao Senado) por afinidade. Sempre tive uma boa relação com Leão e o deputado Cacá Leão, que sempre apoiaram todas as ações para o desenvolvimento de São Francisco do Conde. Nossa cidade precisa de obras de infraestrutura e ACM Neto representa a mudança que todos queremos para a Bahia”, afirmou o vice-prefeito Carlos Alberto.

O prefeito Antônio Calmon disse que a gestão de Neto à frente de Salvador serve de cartão de visitas para todas as cidades da Bahia. “Por ser do PP, pela fidelidade à liderança do nosso presidente, por todo apoio que ele (João Leão) e Cacá Leão sempre nos deram, decidi caminhar com ACM Neto. Nosso município tem muitas necessidades e tenho certeza que eles vão nos ajudar”, avalia.

O vice-governador João Leão e o deputado Cacá Leão acompanharam o prefeito e o vice de São Francisco do Conde na agenda com ACM Neto.

Após o encontro, Neto falou sobre o apoio recebido. “Agradeço muito ao prefeito Calmon e ao vice Carlos Alberto. Ambos serão muito importantes nessa nossa caminhada que, a cada dia, ganha mais apoios”.